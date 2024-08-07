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賀吳詩儀奧運奪銅！手搖飲爽喝「買1送1」限時1天搶

▲▼迷客夏。（圖／迷客夏提供）

▲慶祝吳詩儀奪銅，迷客夏祭出限時買1送1優惠。（圖／迷客夏提供）

記者蕭筠／台北報導

慶台灣「拳擊美少女」吳詩儀在巴黎奧運拳擊賽女子60公斤級奪下銅牌，人氣手搖飲品牌「迷客夏」祭出「2大飲品買1送1」優惠，明（8）日限時1天開跑，每人、每次限購1組，各門市售完為止。

迷客夏祭出限時1天「2大飲品同品項買1送1（限同冰量糖度）」歡慶優惠，優惠品項包括「輕纖蕎麥茶」、「琥珀高峰烏龍茶」，於明日下午2時起至晚上7時限定開喝，每人、每次限購1組，期間如遇優惠飲品售完將依各門市狀況更換其他品項，活動僅限門市現場購買，百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用。

▲▼肯德基加碼優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基應援優惠再加碼。（圖／業者提供）

喝飲料也要買炸雞配！肯德基應援優惠再加碼，即日起至8月11日於門市內用、外帶、預訂快取祭出「2大品項買1送1」優惠，包括「雞情熱辣煙燻脆雞」、「金黃比司吉」通通可享買1送1，分別只要花75元、59元即可爽吃雙份，每人、每次限購買1次，全台限量50000份，實際供應量以門市為主，售完為止。

期間加碼推「2大超值桶餐下殺59折」，其中，「爸氣桶（優惠代碼：40615）」內含6塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，只要388元，現省269元；「應援桶（優惠代碼：40612）」則吃得到3塊雞情熱辣煙燻脆雞、3塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，特價399元，現省276元。

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