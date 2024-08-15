南港翻轉蛻變！義式餐廳進駐　多國料理征服饕客味蕾

▲隨著南港近年翻轉蛻變，帶來了大量的人潮，現在也有義式餐廳進駐，擁有多國料理的美味選擇，征服許多饕客味蕾。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

近年因為政府公共建設的完善，還有搭上都更浪潮及享有園區優勢，讓南港逆襲成為台北最具前景發展的地區之一。而人潮也帶動商家的進駐，像是品牌利百代就看好發展，將桃園觀光工場受到許多消費者喜愛的義百代餐館也帶進南港總部再開分店，現在南港也可以品嚐到擁有多國料理的餐廳。

民眾謝先生提到，「因為正好安排了南港之旅，所以就帶著家人、親戚們一起來用餐。義百代餐館這裡環境很舒適，感覺很輕鬆、很Chill，又有很多大家都喜歡吃的東西。像是小朋友很愛的夏威夷披薩，裡面有海鮮，味道鹹甜鹹甜的，他們就非常喜歡；另外還有大人很愛的像海鮮燉飯類，就很有飽足感；同時這裡的海鮮和肉類都很好吃，義大利麵吃起來也非常清爽，所以我覺得無論大人或小孩都可以在這裡擁有一個很愉快、很享受的用餐時光。」

▲義百代餐館環境舒適放鬆，享受Chill的用餐時光。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

還有各樣炸物拼盤，或者來點開胃前菜，義百代餐館融合多國元素料理，不用再有選擇障礙，你想吃的通通能輕鬆滿足。民眾呂小姐說，「工作一上午以後，跟同事們一起來義百代餐館吃飯，這邊環境很好，整體氛圍讓人很放鬆；最棒的是他們餐點的選擇非常多，有前菜、主餐跟飲料等多樣餐點可以挑選，相當豐富，讓大家都吃得很開心。」

▲融合多國多樣的料理選擇，想吃什麼都能輕鬆滿足。

現在還有回饋南港朋友們的特別優惠活動，即日起至10/31止，戶籍為南港區或持有南港學區學生證，在入座時段14:00~19:00來到義百代餐館，即可享現金85折、信用卡9折優惠。如果想在義百代餐館和姊妹來吃個氣質下午茶，或來份餐後甜點，兼具美感造型與口感，不只療癒你的味蕾也徹底征服你的胃。

▲和姐妹來個愜意、優雅的下午茶時光，讓身心徹底放鬆一下。