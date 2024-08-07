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晚鳥機票優惠！首爾、曼谷6000有找　飛墨爾本1.3萬起

▲▼香港 。（圖／易遊網）

▲香港機票下殺 。（圖／易遊網提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

還想找便宜機票嗎？易遊網即日起至9月30日為止推出「周三狂歡日」，例如今（7日）輸入指定折扣碼「807300」，就可享機票現折300元優惠。短程線機票部分，飛香港4056元起、曼谷5352元起。

▲▼泰國曼谷 。（圖／易遊網）

▲曼谷受惠於免簽政策，吸引更多台灣人前往 。

易遊網分析，暑假便宜機票數量有限且機位散落，優惠價格主要集中在8月中下旬。如現在香港來回含稅票價最低4056元起；充滿潮流和文化魅力的首爾，來回含稅價5944元起；擁有蔚藍海水和白色沙灘的沖繩，來回含稅價7335元起，曼谷也有含稅價5352元起優惠。

▲▼澳洲墨爾本 。（圖／易遊網）

▲澳洲墨爾本 。

不僅如此，長程線也有便宜票價！擁有咖啡之都稱號的墨爾本，來回票價最低1萬3223元起，因適逢淡季，不僅有便宜票價還可以同時享受優惠的住宿價格；歐洲旅遊的必遊之地，且擁有眾多博物館、劇院與展覽的法蘭克福，來回票價2萬9295元起。

▲▼日本航空,日航,航空業,客機,航班,Japan Airlines,波音787-8,出國,旅遊,觀光,桃園機場,桃機,JA835J。（圖／記者李毓康攝）

▲日本航空推出日本機票優惠。（圖／記者李毓康攝）

而日本航空為了歡慶台日航線運航65周年，即日起至8月16日為止推出官網優惠價，日本來回經濟艙最低未稅價6500元起，適用出發日為即日起至2025年1月17日前，票價包括2件免費23公斤托運行李，還能免費選位，讓旅客買好買滿。

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