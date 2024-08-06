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台灣人專屬！8月底前搭越捷航空　享「免費20kg托運行李」

▲▼越捷航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲越捷航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

越捷航空為了慶祝破2億乘客，宣布推出台灣人專屬優待，只要從台灣至越南航班均享免費20公斤托運行李額度，包括台北、高雄和台中與富國島、胡志明市和河內的航線，適用出發日為8月31日前。

越捷航空表示，即日起至8月31日為止，旅客通過官網或APP預訂台越之間直飛航班經濟艙機票，即可享受20公斤的免費行李托運。同時業者也推出單程機票含稅價2180元起優惠，適用出發日為9月4日起至2025年5月22日為止。

▲▼越捷航空商務艙SkyBoss。（圖／記者蔡玟君攝）

▲越捷航空商務艙SkyBoss。（圖／記者蔡玟君攝）

對於追求高端體驗的旅客，越捷航空提供商務艙和SkyBoss票高達30%的折扣，此促銷適用於所有國內及國際航線，票務購買截止日期為8月11日，適用出發日為8月19日至11月30日。

▲▼酷航E190-E2新客機。（圖／酷航提供）

▲酷航E190-E2新客機。（圖／酷航提供）

酷航則宣布將於9月和10月在新加坡迎來第三與第四架巴西航空工業公司(Embraer) E190-E2客機，隨著新客機的加入，酷航將開通新航點，從新加坡直飛印尼「戈達查帝」（大萬隆地區）將於9月28日開航，每周兩班；新加坡直飛馬來西亞「馬六甲」鰂魚10月23日開航，每周5班。

2個新航線即日起開放預訂，經濟艙飛往戈達查帝，單程最低含稅價新台幣3662元起；飛往馬六甲，單程最低含稅價新台幣2967元起。

▲▼國泰航空，Cathay Pacific Airways，CX。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空則從即日起推出學生專享優惠，8月31日前，由台北或高雄出發前往歐洲、大洋洲、美洲、中國大陸、東南亞、
日本等63個航點的學生，於國泰航空官網輸入優惠編號「TWSTUDENT」，可享最優7折起的票價優惠、額外寄艙行李限額及較低更改費用。

此外，首300筆符合資格之預訂將獲得2000元機票折抵金，可於下一次預訂台北或高雄出發之機票票價折抵使用，此折抵金不限學生本人使用，親友亦可適用。

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