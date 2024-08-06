日式黑咖哩、唐揚雞即日上市！台灣吉野家推新菜　登錄發票抽機票

▲台灣吉野家推新菜單，日式黑咖哩、唐揚雞即日上市。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

不是只有牛丼！1987年登台的「吉野家」即日起推出新菜單，引進日本吉野家最受歡迎的「日式黑咖哩飯」與「日式唐揚雞」系列，使用日式配方、完整複製味道，總經理渡邊美千廣表示，希望讓台灣顧客能吃到最正宗的日本美食。

▲吉野家全新推出的「日式黑咖哩飯」系列，除了使用蔬菜與水果為基底，還加入了巧克力與牛肉增加風味。（圖／記者黃士原攝）

台灣吉野家全新推出的「日式黑咖哩飯」系列，使用日式正宗配方，除了使用洋蔥、番茄、蘋果、香蕉、芒果、鳳梨等蔬菜與水果為基底打造多層次口感，融合多種獨特辛香料的咖哩燉煮之外，還加入了巧克力與牛肉，熬製出香氣濃郁的黑色咖哩醬。

▲熔岩起司黑咖哩。（圖／記者黃士原攝）

「日式黑咖哩飯」系列即日起全台39家吉野家門市同步供應，共有9款品項可選，分別是「和風黑咖哩」、「日式唐揚雞黑咖哩」、「牛/豚肉黑咖哩」、「熔岩起司黑咖哩」、「鮮蔬黑咖哩」、「雞腿排黑咖哩」、「黃金鮭魚排黑咖哩」、「鹽麴雞排黑咖哩」，價格125元起至270元。

▲日式唐揚雞丼加價65元可升級愛戀甜心套餐，多了紅茶（湯品）與千層蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

▲牛／豚肉＆日式唐揚雞+韓風漬物+紅茶。（圖／記者黃士原攝）

吉野家「日式唐揚雞」系列丼飯，則以外酥內嫩的炸雞搭配一等台灣米香Q白飯。唐揚雞使用去骨雞腿肉，加入大量生薑的特製醬汁，經過48小時的醃製使其充分入味，再裹上特製粉末，並油炸至金黃酥脆，擁有酥脆的外皮與多汁的雞肉。除了日式唐揚雞丼，也與牛肉、豬肉、照燒雞腿排等搭配成雙寶餐，售價175元起至300元。

▲除了牛丼，台灣吉野家想打造出第2個、第3個明星商品。（圖／記者黃士原攝）

針對這次推出新菜單，吉野家總經理渡邊美千廣表示有3個目的，首先希望讓台灣顧客能吃到最正宗的日本美食；第2是打造出第2個、第3個明星商品，讓吉野家招牌菜不是只有牛丼；第3則是引進日本最新店型C&C（Cooking & Comfort）的前置準備。

▲古亭店新店型已設有自助點餐機。（圖／記者黃士原攝）

渡邊美千廣提到，C&C新店型從字面上來說，就是烹調與舒適，吉野家希望顧客能在一個非常舒適的空間當中，愉快地享用現做餐點，這也是未來在台灣展店的店型，除了將原本舊的門市更新，今年也計劃新增1-2家C&C門市。

此外，吉野家也推出「和風美食季 好運大驚喜」活動，每周都有不同主題的美食優惠，如日式黑咖哩周與日式唐揚雞周，活動期間消費主題系列商品，即可獲得85折優惠券。而且登錄發票還能抽好禮，8月15日起至9月11日，消費日式黑咖哩或日式唐揚雞系列，滿額200元即可至台灣吉野家官網頁面登錄抽獎，最大獎為東京雙人來回機票。

▲「松屋」板橋江子翠店已開幕 。（圖／記者黃士原攝）

另外，板橋人終於等到了！日本知名平價牛丼品牌「松屋」江子翠店已於8月3日正式開幕。2018年登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。目前已有台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店、西門武昌店、內湖港墘店、台北信陽店，以及4月開幕的士林中正店，如果再加上江子翠店，全台門市數量達10家。