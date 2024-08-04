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迷客夏「2大飲品買1送1」賀台灣奪牌！今天限定5小時搶喝

▲▼迷客夏2024夏季菜單。（圖／記者蕭筠攝）

▲迷客夏今天限時5小時爽喝2大飲品買1送1。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

台灣射擊好手李孟遠本屆巴黎奧運奪下定向飛靶「銅牌」，為慶祝台灣首面獎牌入袋，人氣手搖飲品牌「迷客夏」今（4）日祭出限定5小時「2大飲品買1送1」優惠，每人、每次限購1組，各門市售完為止。

迷客夏今祭出限時1天「2大飲品同品項買1送1（限同冰度糖量）」歡慶優惠，優惠品項包括「輕纖蕎麥茶」、「琥珀高峰烏龍茶」，於下午2時起至晚上7時限定開喝，每人、每次限購1組，提醒活動優惠僅限門市現場購買，百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用。

▲▼肯德基最新優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基最新限時優惠一次看。

另，肯德基今日也有「2大夯品買1送1」優惠，使用預訂快取即可享「雞情熱辣煙燻脆雞」、「金黃比司吉」通通買1送1，分別只要花75元、59元即可爽吃雙份，須提前2小時預訂，每人、每次限購買1次，每日全台限量5000份，以餐廳實際供應量為主，售完為止。

加碼於今日以及8月8日至8月11日推「2大超值桶餐下殺59折」優惠，其中「爸氣桶（優惠代碼：40615）」內含6塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，只要388元；「應援桶（優惠代碼：40612）」則吃得到3塊雞情熱辣煙燻脆雞、3塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，特價399元，8月5日及8月7日開放官網、PK APP搶先預購。

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