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吸得到啵啵晶球、蜜香凍！CoCo最新「木瓜牛乳特調」限量開喝

▲▼CoCo「拍拍拍呀」系列推出全新「拍拍拍呀青牛乳」。（圖／CoCo提供）

▲CoCo推出全新特調「拍拍拍呀青牛乳」。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「CoCo」特調系列「拍拍拍呀」推出新品了，再度找來統一木瓜牛合作打造最新「拍拍拍呀青牛乳」，是木瓜牛乳搭配啵啵晶球、蜜香凍等料，咀嚼控肯定要喝，即日起正式上市。

▲▼CoCo「拍拍拍呀」系列推出全新「拍拍拍呀青牛乳」。（圖／CoCo提供）

▲「拍拍拍呀青牛乳」裡頭加了啵啵晶球、蜜香凍。

「CoCo X 統一木瓜牛乳」今年再度攜手推出全新特調「拍拍拍呀青牛乳」，基底茶除了木瓜牛乳外，特意加入四季春青茶增添香氣，再放進啵啵晶球、蜜香凍等料，打造滿滿咀嚼口感，每一口都能喝到木瓜香氣及淡雅回甘茶香，售價70元，即日起於指定門市開賣，數量有限、售完為止。

▲▼吃茶三千推全新「葡萄柚系列」飲品。（圖／吃茶三千提供）

▲吃茶三千推全新「葡萄柚系列」飲品。（圖／吃茶三千提供）

另，吃茶三千今夏推出全新「葡萄柚系列」飲品，其中，「松針柚粒冰茶」選用葡萄柚搭配香氣十足的松針綠茶，口感酸甜好喝；「柚粒纖果冰茶」則使用葡萄柚綠茶作為基底，加入有嚼勁的纖玉菓子，咀嚼控肯定會愛，以上2款飲品皆提供水仙桂花及玉露青茶2種茶底任選任換。

最後的「雲朵百香柚茶」是綿密奶蓋與葡萄柚果茶的組合，每一口都能喝到厚實又帶有酸甜果香滋味，以上3款飲品即日起正式開賣。

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