吳詩儀奪牌家中麵店「今天已爆單」！民眾開心合照紅榜

記者蕭筠／台北報導

「拳擊美少女」吳詩儀在巴黎奧運拳擊賽女子60公斤級8強賽，成功擊敗對手晉級4強，且確定保底銅牌，消息一出振奮全台。吳詩儀家中經營的「文湖21雞湯麵」今（1）日也貼出紅榜慶奪牌，中午用餐時段不僅湧入大批人流「用行動力挺吳詩儀」，外送訂單也不停，直接爆單。

▲吳詩儀家中經營的「文湖21雞湯麵」餐廳門口貼上慶祝紅榜。（圖／記者蕭筠攝，下同）

吳詩儀奪下本屆奧運台灣首面獎牌，其家中在北市內湖區經營的「文湖21雞湯麵」餐廳Google評論不斷湧入「5星好評」，紛紛狂讚：「一家養出奧運運動好手的優質麵店！」

《ETtoday新聞雲》稍早直擊餐廳，可以看到門口用紅紙黑字大大寫上「賀！老闆女兒吳詩儀奧運拳擊項目前進4強！！」走進店內也能看到歡慶吳詩儀在杭州亞運奪下銅牌的照片。

▲▼「文湖21雞湯麵」餐廳今日湧入大批人潮。

而中午用餐時段未到餐廳就接到不少外送訂單，約12點左右陸續湧入大批人潮，想入內用餐需要排隊候位，門口更有民眾開心與紅榜拍照，一名顏小姐表示自己剛好住附近，得知吳詩儀奪牌消息，「就覺得一定要來吃，全力支持。」吳詩儀姊姊則透露，今日餐廳已經爆單，很謝謝民眾支持。

▲民眾開心跟紅榜拍照。

▲吳詩儀姊姊忙著處理訂單。

看到妹妹奪牌，姊姊也開心透露：「爸媽開心到抱在一起，我們都很開心！很多親朋好友也都有傳訊息來。」她表示因為這次沒有陪同吳詩儀前往巴黎，因此才在餐廳舉辦兌換券支持活動「詩儀的暖心加油─拳擊賽前後援活動」，總計送出200份小菜兌換券，「希望這個活動藉由網路發動為她加油，讓她感受到大家支持她。」

吳詩儀姊姊也說對妹妹這次的表現很有信心，「希望可以奪金。」也透露吳詩儀長時間都在國家訓練中心訓練，只有放假偶爾回家，「很想她。」待妹妹回國希望可以放個長假，一起出門旅遊。

▲台灣拳擊好手吳詩儀進軍4強。（圖／中華奧會提供）