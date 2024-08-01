8月限定吃爆餡「青檸乳酪、玄米茶歐蕾泡芙」！4派皮任搭

▲beard papa’s8月限定泡芙出爐。（圖／beard papa’s提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

喜迎22周年生日月！日系泡芙專賣店「beard papa’s」8月推出粉絲票選限定2口味「青檸乳酪泡芙」、「玄米茶歐蕾泡芙」，選用清爽檸檬加奶油乳酪、玄米綠茶分別結合卡士達製成內餡，搭配酥脆泡芙；加碼推好評延長的人氣款「經典巧克力泡芙」，即日起至8月31日限時開賣。

▲▼「青檸乳酪泡芙（上）」、「玄米茶歐蕾泡芙（下）」各別於12家門市限定販售。

beard papa’s今年8月推出近萬名粉絲一同票選出來的限定口味，冠軍口味為「青檸乳酪泡芙」，把檸檬餡、奶油乳酪拌入經典卡士達當中製成青檸乳酪卡士達內餡，口感輕柔綿密又滑順，每顆85元起。

亞軍口味則是「玄米茶歐蕾泡芙」，將玄米綠茶結合卡士達、鮮奶油製成「玄米茶歐蕾內餡」，每一口都能吃濃郁綠茶香，售價85元起；2款泡芙分別於指定12間門市限定販售。

▲經典巧克力泡芙8月也還能吃到。

8月還能吃到好評延長的「經典巧克力泡芙」，嚴選70%黑巧克力拌入經典卡士達製成內餡，大口咬下炸出超濃可可香，售價75元起，提醒微風台北車站店、Sogo復興店、台中高鐵站店無販售該口味泡芙；以上3款泡芙皆可搭配日式派皮、黑日式派皮、菠蘿派皮及mini派皮，即日起至8月31日限時上市，售完為止。

▲COLD STONE找來韓國超可愛IP《PINK&VEN》合作推出聯名冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE（酷聖石）」近日則找來韓國超可愛IP「PINK&VEN」合作，聯手推出粉嫩系冰淇淋「桃芒蜜語」，選用甜蜜水蜜桃冰淇淋拌入愛文芒果丁，接著放上水潤桃果丁、鮮奶油增添口感，大口咬下炸出滿滿水果香氣，更打造專屬冰淇淋杯、插卡，看得到活潑的粉紅大耳兔PINK、暖心的香草熊VEN以及鬼靈精怪的嬉皮鴿HIPPY身影，售價160元起。

▲加碼喝全新2口味凍飲。

還有全新系列冰淇淋凍飲，「草莓冰淇淋凍飲」把草莓冰淇淋加入草莓現打，每一口都能吃到雙重草莓滋味，還帶有些許碎冰口感，另一杯「芒果冰淇淋凍飲」則是奶香冰淇淋與芒果丁的組合，售價皆為160元；以上3款新品將於8月2日起至8月29限時開賣，期間限定、售完為止，提醒新南西、信義、信新、高島屋、巨蛋等5門市無販售凍飲系列。

為歡慶新品上市，8月2日至8月4日限時3天可享「中杯以上冰淇淋第2杯50元」優惠，不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項；期間加碼凡點購大杯冰淇淋就送冰淇淋凍飲1杯，凍飲口味開放任選，品項依現場供應為主。