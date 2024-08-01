法朋今年首推新品！全台必吃9大鳳梨酥　這家被選為國宴伴手禮

▲《ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒》。（圖／記者策展小組攝）

記者黃士原／台北報導

中秋最旺最狂最適合拿來送禮的鳳梨酥禮盒來啦！ETtoday攜手9大知名鳳梨酥品牌，推出獨具創意的《ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒》，此次聯名禮盒除了邀請有「甜點界香奈兒」美譽的法朋之外，還有高女婿、吳寶春、三萩茶會、山腳傳奇、樂米工坊、陳允寶泉、深緣及水和不二緻果，一次就能品嚐9家不同風味鳳梨酥。

這次ETtoday創意策展，深入台灣烘焙產業接觸超過50家業者，挖掘產業背後故事，最後9家鳳梨酥品牌合作推出《ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒》，不用南北奔波，9款不同風味的鳳梨酥一次買齊，包括融入法式甜心技法、加進鹹鴨蛋風味、茶香味濃厚、甜中帶酸，還有用黑米製作外皮，不管是自己享用，還是佳節送禮都合適，心動了嗎？馬上訂購，會員獨享價899元/盒，滿3000元限時免運。

以下介紹9大知名鳳梨酥。

▲今年法朋首度推出「香檸鳳梨酥」。（圖／記者黃士原攝）

法朋

今年法朋首度推出「香檸鳳梨酥」，將黃檸檬和鳳梨結合，賦予傳統鳳梨酥全新的風味。「傳統的鳳梨酥大多使用奶粉和酥油，口感較軟。而我們則用歐洲奶油和酥派的製作方式，讓外皮更具口感，並加入法式甜點的風味，讓整體更加豐富。」

▲「高女婿」抹茶口味鳳梨酥。（圖／高女婿提供）

高女婿

高女婿鳳梨酥以「硬酥」為其特色，使用嘉禾牌麵粉、高品質棕櫚油、米其林等級的發酵無水奶油，以及麥芽糖、檸檬汁提味，堅持天然無人工添加，高溫烘烤後再六面吸油。抹茶口味鳳梨酥是使用嘉義民雄金鑽17號鳳梨，搭配日本京都宇治抹茶粉，碰撞出不同風味。

▲吳寶春師傅以母親之名推出的「無嫌鳳梨酥」，重現台灣50年代的酸甜。（圖／記者林挺弘攝）

吳寶春

吳寶春師傅以母親之名推出的「無嫌鳳梨酥」，重現台灣50年代的酸甜，堅持100%純鳳梨的口感，讓內餡帶有細緻纖維，更透著金黃色澤，而且還加進特選屏東鴨蛋黃，為鳳梨酥增添了獨特風味，精心調製的餅皮則散發著令人懷念的香氣。

▲三萩茶會「茶香鳳梨酥」以伯爵紅茶入餅點綴、茶香四溢。（圖／三萩茶會提供）

三萩茶會

年銷5千盒的三萩茶會「茶香鳳梨酥」，以法式經典派皮工序結合台日頂級原料，透過慢熬帶出鳳梨天然的香甜，再以伯爵紅茶入餅點綴、茶香四溢，整體口感溫潤多層次、令人口齒留香。全程堅持無添加蛋、奶製品，讓蔬食者或食材過敏者也能安心食用。

▲山腳傳奇鳳梨酥。（圖／取自山腳傳奇臉書）

山腳傳奇

山腳傳奇的鳳梨酥，使用八卦山麓盛產的新鮮鳳梨，不添加香精、冬瓜、菜頭，經過2小時工法熬煮，完整保留原汁原味，香酥餅皮與細火慢熬的純鳳梨餡，每一口都吃得到自然美味。有別於常見的長條型鳳梨酥，山腳傳奇的鳳梨酥呈蛋塔杯形的「巧食版」，外形討喜。

▲樂米工坊「黑米米鳳梨酥」。（圖／吾言少女）

樂米工坊

樂米工坊專注於使用純蓬萊米粉取代麵粉，經歷多次試驗與改良，開發出一系列健康美味的米烘焙產品，其中包括黑米米鳳梨酥，運用黑米製作外皮，內餡使用了黃金鳳梨，酸甜合宜，讓饕客口齒留香。

▲陳允寶泉的鳳梨酥採用新鮮的鳳梨製作成溫柔滑順的內餡。（圖／陳允寶泉提供）

陳允寶泉

陳允寶泉的鳳梨酥曾獲台中市政府「天下第一酥」第一名「最佳元氣獎」，採用新鮮的鳳梨製作成溫柔滑順的內餡，保留著最自然的田野芬芳，搭配精選的小麥粉、奶油和糖特製的酥脆餅皮。由於溫潤冬瓜、酸甜土鳳梨各有擁護者，陳允寶泉的2種風味鳳梨酥均有販售，這次則是以土鳳梨參與《 ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒》。

▲深緣及水的鳳梨酥，由金鑽鳳梨與土鳳梨混餡而成。（圖／記者林挺弘攝）

深緣及水

被選為2024年總統就職國宴伴手禮的深緣及水，其鳳梨酥由金鑽鳳梨與土鳳梨混餡而成，口感酸甜，吃得到鳳梨纖維。使用日本進口麵粉與法國天然發酵奶油烤焙出金黃酥皮，令口感更柔順、香氣更提升。圓形的造型設計，讓人邊吃邊微笑，也有深情圓滿的寓意。

▲不二緻果鳳梨酥。（圖／不二緻果提供）

不二緻果

不二緻果的鳳梨酥，選用台灣金鑽鳳梨，果香濃郁、果肉纖維細緻，搭配酥鬆如奶油餅乾的脆皮，香氣濃郁、口感豐富，每一口都散發著迷人的天然果香。

▲《ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒》。（圖／記者策展小組攝）

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