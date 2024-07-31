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8／10壽星「免費遊六福村」整個月無限玩！賞假日限定300秒煙火秀

▲六福村今年的「部落狂歡-島嶼樂浪」,動物好朋友典藏禮盒,慶生煙火。（圖／六福村提供）

▲呼叫8月10日壽星！六福村為了歡慶45周年，邀請同月同日出生的民眾免費遊園。（圖／六福村提供）

記者彭懷玉／台北報導

呼叫8月10日壽星！六福村為了歡慶45周年，邀請同月同日出生的民眾免費遊園，時間不只一天，而是8/1至8/31一整個月都可不限次數免費暢玩，需出示身分證件供現場人員核對。

▲六福村今年的「部落狂歡-島嶼樂浪」,動物好朋友典藏禮盒,慶生煙火。（圖／六福村提供）

▲假日限定的「盛夏逐夢」煙火秀長達300秒，結合音樂、花火、燈光元素。（圖／六福村提供）

六福村適逢「部落狂歡-島嶼樂浪」檔期，一連串精彩活動中，最不容錯過的是假日限定的煙火秀！長達300秒的「盛夏逐夢」結合音樂、花火、燈光，在阿拉伯皇宮上方璀璨綻放，為六福村獻上生日祝福。

▲六福村今年的「部落狂歡-島嶼樂浪」,動物好朋友典藏禮盒,慶生煙火。（圖／六福村提供）

▲六福村45周年限定商品也釋出，包含全球限量的「45th動物好朋友典藏禮盒」。（圖／六福村提供）
  
同時，七夕佳節將近，情人只要在8/1至8/31到六福村現場購票時「現場接吻3秒」，即可享優惠價1,314（原價2,398／雙人），省下逾千元。而六福村45周年限定商品也釋出，包含全球限量的「45th動物好朋友典藏禮盒」，每款限量100盒。

另外，桃園龍潭小人國將於8/1至8/11推出《全民粉開心｜#粉色上衣559元》優惠，凡穿著粉紅色的上衣，就享優惠票價559元（原價1050元），現省491元。

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