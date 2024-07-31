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「萬波xOSAMU GOODS」聯名！3款限量周邊、超萌手搖杯一次看

▲▼萬波攜手日本OSAMU GOODS推出一系列限量周邊小物。。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲萬波攜手日本OSAMU GOODS推出一系列限量周邊小物。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

記者蕭筠／台北報導

復古手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」攜手日本國寶級可愛始祖「OSAMU GOODS」，推出一系列限量周邊小物，不僅有超實用飲料提袋、防水袋，還把杯子、封膜、塑膠袋通通換上OSAMU GOODS插畫設計，8月1日起於全門市上市。

▲▼萬波攜手日本OSAMU GOODS推出一系列限量周邊小物。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼萬波飲料杯、塑膠袋通通換上限定聯名新裝。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼萬波攜手日本OSAMU GOODS推出一系列限量周邊小物。（圖／記者蕭筠攝）

「萬波xOSAMU GOODS」首度聯名合作，把經典人氣角色吉兒、傑克、貝蒂及喬治找來放上手搖杯身，搭配不同色系條紋背景，一共有4款造型，杯膜上也有限定吉兒、傑克大頭圖案，門市塑膠袋則印上貓、狗樣式，8月1日起正式上市。

▲▼萬波攜手日本OSAMU GOODS推出一系列限量周邊小物。（圖／記者蕭筠攝）

▲周邊必收超實用傘繩飲料提帶。

加碼推出3款限定周邊小物，「傘繩飲料提帶」選用耐用寶藍色尼龍織帶結合黑黃色傘繩設計，可調節傘繩符合各式杯型，搭配超可愛標籤，實用性超高且攜帶方便，加購價169元。

▲▼萬波攜手日本OSAMU GOODS推出一系列限量周邊小物。（圖／記者蕭筠攝）

▲夏日防水袋搭配小狗插畫萌到不行。

「夏日防水袋」則設計使用小狗插畫， 結合高質感的防水材質製作，背在身上吸睛度十足，加購價219元；「OSAMU GOODS文具組」內含繩扣式公文袋、筆記本（3款）和標籤貼（1組），皆採用OSAMU GOODS的經典插畫元素，加購價279元。

▲▼萬波攜手日本OSAMU GOODS推出一系列限量周邊小物。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼文具組內含公文袋、筆記本（3款）和標籤貼。

▲▼萬波攜手日本OSAMU GOODS推出一系列限量周邊小物。（圖／記者蕭筠攝）

3款周邊商品將於8月1日於全台門市開賣，只要購買任一飲品，即可加購1款周邊商品、購買2杯飲品可加購2款，以此類推，每間門市每款限量10組，售完為止。

▲▼「清心福全X貓貓蟲咖波」第2波聯名來了。（圖／清心福全提供）

▲「清心福全X貓貓蟲咖波」第2波聯名來了。（圖／清心福全提供，下同）

另外，喜歡可愛IP的則不能放過「清心福全X貓貓蟲咖波」第2波超Q聯名，打造全新9款造型飲料紙杯，不僅有咖波喝飲料的消暑模樣，還把咖波變身成各種水果，像是草莓、橘子、水蜜桃等，即日起於全台各分店陸續使用。

▲▼「清心福全X貓貓蟲咖波」第2波聯名來了。（圖／清心福全提供）

▲▼加碼收2款周邊小物。

▲▼「清心福全X貓貓蟲咖波」第2波聯名來了。（圖／清心福全提供）

加碼還有2款限定周邊小物，首推「半截造型提袋」，有咖波及黑貓蟲共2款造型選擇，一面分別是咖波、黑貓蟲大臉造型，另一面則搭配精美刺繡圖案，8月8日起只要來店購買任一飲品即可用150元加購1個。

而「貓貓蟲咖波造型製冰盒」使用食品級矽膠材質製成，一盒就能擁有7種不同造型的咖波，8月16日起只要來店購買任一飲品即可用150元加購1個。

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