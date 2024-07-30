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國泰航空「機票買1送1」即日起開搶　台北、高雄出發都適用

▲▼國泰航空，Cathay Pacific Airways，CX。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

國泰航空機票買一送一優惠又來了！即日起至8月29日為止國泰航空推出官網獨家優惠，兩人成行、購買台北或高雄出發至香港的經濟艙機票，輸入指定優惠碼，即可享有買一送一優惠，限量前1萬6000筆訂位。

此次「兩人同行玩香港！第二人票價免費」活動，只要在國泰航空官網輸入機票優惠編號「TWFLY2HKG」，選擇兩位成人同行，並於2025年3月31日（含）前從台北或高雄出發，行程天數為2至7天，即可享有經濟客艙機票優惠。

此優惠票價先到先得，限量1萬6000筆訂位，售完為止。國泰航空也提醒，買一送一優惠仍需支付兩張機票的稅金及相關附加費，稅金及相關附加費或會隨時變更，實際金額以開立機票時系統顯示為準。

▲▼星宇航空與星野集團首度推出北海道頂級TOMAMU滑雪包機。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空。（圖／業者提供）

星宇航空則宣布，「台中－富國島」將於10月27日開航，讓台中人又多一個出國選擇，而「台北－富國島」航線則從9 月起放大A330neo機型執飛。

星宇航空表示，「台中－富國島」10月27日正式從台中機場啟航，每天1個來往航班，執飛航機為A321neo， 屆時星宇航空於台中國際機場將提供澳門、高松、峴港及富國島等四個航點的飛航服務，為中台灣的旅客提供更為便利的飛航新選擇。

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