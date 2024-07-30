衣著或裝扮有黃色及紅色元素　麻辣火鍋升級北海道帆立貝吃到飽

▲身上有黃色及紅色元素，馬辣火鍋升級北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

8月是慶祝父親節和七夕情人節的月份，馬辣集團旗下10大品牌推出一系列優惠活動，只要在8月1日至8月31日，2人以上衣著或裝扮有黃色及紅色元素，就享有各品牌優惠，像是馬辣火鍋、哞哞屋與夯下去都能升級北海道大帆立貝吃到飽。

每月都有升級活動的馬辣集團，8月不再是身分證對對碰，而是「紅黃CP配」，8月1日至8月31日只要2位成人以上同行，衣著或裝扮有黃色及紅色元素，提前至少1日預約用餐，訂位時主動告知參加活動，用餐當日衣著或裝扮經服務人員確認，即可享受優惠。

▲身上有黃色及紅色元素，新馬辣升級九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：消費含「特上和牛放題」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。

新馬辣經典麻辣鍋：消費含「特上和牛放題」以上餐點，全桌送九孔鮑魚吃到飽。

新馬辣經典麻辣鍋Plus：消費含「極上三和牛放題」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。

問鼎‧皇上吉祥：每人均消含1000元以上，每人送美國菲瑞牛肉爆漿起司丸一份，單筆消費含2000元以上，每人再送阿根廷天使大紅蝦一隻。

▲身上有黃色及紅色元素，涮樂和牛升級美國菲瑞牛吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

涮樂和牛鍋物 食べ放題：消費含「松阪豚和牛放題」以上餐點，全桌送美國菲瑞牛肉吃到飽。

肉之間大盤肉幸福鍋物：每人均消含800元以上，每人送北海道生食級干貝1顆。

狗一下居酒食堂：公開打卡分享，每人每隻手機送鮭魚握壽司一貫。

熊一燒肉：消費含「大關燒肉」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。



哞哞屋和牛燒肉：消費含「澳洲黑毛和牛」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。



夯下去和牛燒肉放題：消費含「翼板牛排」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。



燒肉Cha Cha個人和牛燒肉：公開打卡分享，每人每支手機送深海魷魚一份。

▲問鼎8月推出爸爸幾歲送幾隻蝦活動。（圖／馬辣集團提供）

另外，8月壽星到馬辣集團各品牌用餐，至少提前一天訂位，訂位時須主動告知參加壽星活動，用餐當日出示有效證件，即可適用各品牌壽星禮優惠，像是馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋全桌同慶升級帆立貝吃到飽，新馬辣經典麻辣鍋送九孔鮑魚吃到飽、新馬辣經典麻辣鍋Plus+，熊一燒肉送北海道大帆立貝吃到飽。

▲馬辣集團8月壽星優惠。（圖／馬辣集團提供）

問鼎8月份則是加碼推出「8月最爸氣，爸爸幾歲送幾隻蝦」，凡4人以上與爸爸同行，提前預約且每人均消1000元（含）以上，爸爸即可獲贈和歲數相同數量的白蝦。

▲夏慕尼鐵板燒今年七夕特別推出「法式雙人海陸饗宴」。（圖／王品提供）

另外，夏慕尼鐵板燒今年七夕特別推出「法式雙人海陸饗宴」，除了日本A5和牛、白蘭地鴨胸雙主餐，再搭配北海道干貝、海大蝦與大比目魚等海鮮食材，打造夢幻約會盛宴，即日起限時販售到10月14日，9月底前到店用餐，合照上傳IG限時動態，還有機會抽中價值超過7萬元的亞立詩求婚鑽戒。