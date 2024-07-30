COLD STONE聯名「PINK＆VEN」！搶吃水蜜桃冰淇淋拌芒果丁

▲COLD STONE找來韓國超可愛IP「PINK&VEN」聯名。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE（酷聖石）」找來韓國超可愛IP「PINK&VEN」合作，聯手推出粉嫩系水蜜桃冰淇淋，還拌入芒果丁、桃果丁，每一口都果香十足；加碼喝全新系列凍飲，有芒果、草莓口味選擇，8月2日起只賣28天，並祭出限時3天中杯以上冰淇淋第2杯50元、買1送1等優惠。

▲桃芒蜜語吃得到芒果丁、桃果丁。

COLD STONE首度找來「PINK&VEN」攜手推出聯名冰淇淋「桃芒蜜語」，選用甜蜜的水蜜桃冰淇淋拌入愛文芒果丁，接著放上水潤桃果丁、鮮奶油增添口感，大口咬下炸出滿滿水果香氣，更特意打造專屬冰淇淋杯、插卡，看得到活潑的粉紅大耳兔PINK、暖心的香草熊VEN以及鬼靈精怪的嬉皮鴿HIPPY身影，可愛到不行，售價160元起。

▲加碼喝全新系列冰淇淋凍飲。

還有全新系列冰淇淋凍飲等喝，首推「草莓冰淇淋凍飲」，把草莓冰淇淋加入草莓現打，每一口都能吃到雙重草莓滋味，還帶有些許碎冰口感，另一杯「芒果冰淇淋凍飲」則是奶香冰淇淋與芒果丁的組合，售價皆為160元；以上3款新品將於8月2日起至8月29限時開賣，期間限定、售完為止，提醒新南西、信義、信新、高島屋、巨蛋等5門市無販售凍飲系列。

為歡慶新品上市，8月2日至8月4日限時3天可享「中杯以上冰淇淋第2杯50元」優惠，不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項；期間加碼凡點購大杯冰淇淋就送冰淇淋凍飲1杯，凍飲口味開放任選，品項依現場供應為主。

▲麥當勞珍珠奶茶冰炫風限時開吃。

甜點控也不能放過麥當勞夢幻新品「珍珠奶茶冰炫風」，嚴選擁有精品紅茶之稱的「台茶18號」紅玉紅茶結合阿薩姆紅茶，接著拌入綿密奶香冰淇淋當中，最後放上珍珠及餅乾脆片，打造滿滿咀嚼口感，售價69元，即日起至9月3日限時開賣或售完為止。

「麥當勞珍珠奶茶冰炫風」的冰淇淋帶有濃濃阿薩姆茶香、奶香，珍珠Q彈好吃，搭配增添口感的卡滋餅乾脆片，偏甜但不膩口，提醒消費者拿到後要儘快食用，避免融化。