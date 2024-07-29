8／1前爆炒鮮牛肉買一送一！阿緯新開湘菜餐廳「白飯無限續加」

▲緯豆集團全新自有品牌「炒湘湘」以現代新潮風格重新詮釋經典湖南菜系。（圖／緯豆集團提供）

記者黃士原／台北報導

藝人阿緯（劉峻緯）近年經營餐飲事業有成，其緯豆集團代理的「點點心」、「忠青商行」，在全台拓點超過20家店，近期則是首度推出自有品牌「炒湘湘」，以湘菜與現有的餐飲市場做出區隔，搶攻台灣人愛吃辣的市場。慶祝開幕，即日起至8月1日「18秒爆炒鮮牛肉」買一送一。

▲炒湘湘餐廳客席數最多可容納62人，位席多以4人沙發卡座規劃。（圖／緯豆集團提供）

緯豆集團董事總經理劉峻緯表示，炒湘湘是第一個自有品牌，歷經近2年的籌備與研發。這次選擇以湘菜與現有的餐飲市場做出區隔，搶攻台灣人愛吃辣的食辣市場，提供消費者更多不一樣的餐飲選擇。

餐飲空間主打摩登新潮風格，採用熾熱明亮的「熔岩紅」為品牌主色調，並以銅金色與淺棕色作為搭配輔助色，展現時尚高雅的品牌調性，顛覆湖南湘菜館的傳統印象。

▲炒湘湘品牌超級明星菜「18秒爆炒鮮牛肉」。（圖／緯豆集團提供）

炒湘湘明星菜「18秒爆炒鮮牛肉」主打新鮮現點現炒，提供3部位牛肉供消費者依預算和口感來選擇，「嚴選極上鮮牛肉」選用口感紮實的牛肩胛部位；擁有完美油花的「日本A5和牛前胸」，肉質柔軟鮮甜；喜歡爽脆彈牙的牛肉風味，可點帶筋帶勁的「日本F1前胸上蓋」，口感層次豐富具有嚼勁。

▲炒湘湘「擂雙椒茄子皮蛋」。（圖／緯豆集團提供）

▲炒湘湘「辣椒鮑魚小炒」。（圖／緯豆集團提供）

除了爆炒鮮牛肉，炒湘湘也有多款道地湖南的開胃菜、小炒菜、熱燜香鍋、湯品與甜品，餐廳推薦「擂雙椒茄子皮蛋」，將羊角椒、青辣椒表面燒成虎皮微焦，加入皮蛋、削皮茄子和特製醬料搗勻，口感爛而不泥；「辣椒鮑魚小炒肉」以五花肉與二層肉加上糯米椒翻炒入味，並搭配鮑魚與兔耳菌提升鮮美風味，還可將整碗白飯直接倒入鍋中，再使用隨餐附上的小鍋鏟快速拌炒，吸附醬汁的白飯配上鮮辣小炒肉更涮嘴。

▲炒湘湘選用在台灣長大的日本金質米「牛奶皇后米」。（圖／緯豆集團提供）

劉峻緯表示，炒湘湘以「湘辣滋味 下飯絕配」為料理哲學，除了講究菜餚要夠味帶勁之外，身為靈魂配角的白米飯當然也不能馬虎。選用在台灣長大的日本金質米「牛奶皇后米」，口感軟糯黏Q，再搭配綿香紅心地瓜，讓米飯的香甜滋味更加提升。牛奶皇后地瓜米飯每人48元，可以無限續加吃到飽。

慶祝炒湘湘開幕，即日起至8月1日，只要點「18秒爆炒鮮牛肉」任一款部位牛肉，即贈送同品項牛肉兌換券1張，於下次平日消費單筆滿1,500元即可使用。此外，凡加入會員，可立即兌換「超大杯檸檬茶」1杯，單筆消費滿2,500元送500元優惠券1張，於下次平日消費單筆滿2,000元即可抵用。

▲漢來美食旗下的「上菜片皮鴨專賣店」主打一鴨多吃。（圖／漢來美食提供）

另外，漢來美食旗下「上菜片皮鴨專賣店」繼開出桃園店、竹北店之後，終於回到高雄展店，南部第一家進駐夢時代購物中心，今日正式開幕。品牌同時祭出多重優惠，8月3日前，姓名與「上、菜、片、皮、鴨、專、賣、店」其中1個同音字，點選4人或6人合菜享8折。

漢來美食旗下的「上菜」主打一鴨多吃，並加入了許多新式菜色與創意料理，招牌櫻桃片皮鴨選用宜蘭櫻桃鴨，每隻重達2.8公斤，主廚先以秘製鴨鹽、八角、香葉等數十種中藥材醃入味後，在外皮淋上由麥芽糖及醋調製的鴨水，經吊掛風乾8到10小時，最後以傳統港式掛爐法烤上1個小時，造就出外皮酥脆、鴨肉多汁的美味烤鴨。

▲乾鍋麻辣冒烤鴨。（圖／漢來美食提供）

主廚也為新開幕的上菜夢時代店設計出「海味雜炊鴨絲泡飯」，將剔除肥油後的櫻桃鴨肉，切成絲後加入蝦米、蛤蜊及白飯，再與鴨架熬煮的高湯小火悶煮，每口米飯都充滿鴨肉及海鮮的鮮甜味。另一道「乾鍋麻辣冒烤鴨」則是改良自成都冒菜，以乾鍋作法，將櫻桃鴨骨加入玉米及時蔬與特製冒菜醬大火快炒，醬香濃郁、香麻帶勁。