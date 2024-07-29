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最快9月開幕！麵屋一燈籌備第2家店　地點落腳信義區

▲麵屋一燈的冠軍沾麵「特製特濃魚介沾麵」。（圖／記者黃克翔攝）

▲麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃士原／台北報導

有東京拉麵之王的「麵屋一燈」，自2016年登台至今已有8年，繼2年前重新裝修中山店之後，近期傳出籌備第2家店「信義店」，暫定9月開幕。

2016年登台的麵屋一燈，2年前曾重新裝修中山店，營業時間從早上11點開始到隔日凌晨1點，下午時段不休息。近期則傳出籌備第2家店的消息，實際上人力銀行網站查詢也發現，該品牌正在召募「信義店」員工及店長，暫定9月開幕，至於詳細地點則尚未公布。

麵屋一燈招牌就是濃厚魚介冠軍沾麵，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、絞肉4種食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉慢慢燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。

▲銀座篝台北店6月開幕。（圖／取自銀座篝臉書）

另外，曾經得到東京米其林推薦的人氣拉麵店「銀座篝」，在6月重新登台，開店地點落腳台北市中山區，雞白湯拉麵系列共有8種口味，價格360元起至480元，而煮干拉麵系列有2款，價格260元至330元；乾拌Soba有2款，售價270元至340元。

店家強調，在台灣提供的雞白湯，與日本銀座篝完全相同，沒有進行稀釋與調配，湯頭在急速冷凍後再進口台灣，就是為了讓大家就能體驗到本店的原味。店家也提到，由於雞白湯是使用鹿兒島縣的赤雞100%萃取，所以成本會高於其他拉麵店，也請消費者理解與體諒。

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關鍵字： 美食雲 麵屋一燈 日本拉麵

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