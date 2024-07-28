北海岸釣魚、聽音樂舒壓！「蹦火仔」2日限定　拍全新水豚君壁畫

▲「新北大咬樂夏日嗨漁港」釣魚體驗將於8/3、8/4在石門區草里漁港登場。（圖／新北市漁業處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

夏天到北海岸釣魚、吹海風、聽音樂、看表演！「新北大咬樂 夏日嗨漁港」將於8/3在石門區草里漁港登場，除了垂釣外，還邀請歌手蓋兒Gail及親子表演團體演出，並規劃BBQ美食、消暑石花凍攤位，藝術牆戶外座位區可以拍照打卡。

▲「大咬」在釣魚活動中，代表漁獲豐收的盛況。



「大咬」在釣魚活動中，代表漁獲豐收的盛況，今年以「新北大咬樂夏日嗨漁港」為主題，除草里漁港釣魚活動，更拓及到深澳漁港海釣行程，釣魚體驗將於8/3、8/4在石門區草里漁港登場，到了傍晚，漁業處安排世界唯一的磺火漁法「蹦火仔」展演，讓民眾近距離欣賞，透過專人的解說，認識獨特傳統漁業文化。

▲金點草里驛棧可租借釣具，同時也販賣小卷米粉等海鮮餐點。



8/16、8/17、8/23、8/24、8/25於瑞芳區深澳漁港則有夜釣小卷，讓民眾透過活動了解友善釣魚對環境資源永續的重要性。深澳漁港東側海堤，是全長約310公尺的海天步道，漫步其中，可遠眺九份山城與海天一色景緻，步道上多了魚骨意象及麥塊(Minecraft)遊戲角色公仔等裝置藝術。

▲深澳漁港東側海堤，是全長約310公尺的海天步道，多了魚骨意象及麥塊(Minecraft)遊戲角色公仔等裝置藝術。



沿著深澳路往漁港深處前行，可遠眺酷似印地安酋長的「酋長岩」，在道路末端的深澳漁港第一停車場，隨即迎來一整面的新彩繪上的水豚君壁畫，是深澳漁港前往新興景點「水豚君岩」的必經之路，就是因自然風蝕崩塌的象鼻岩原址。

▲深澳漁港第一停車場新彩繪的水豚君壁畫。