剩今天！基隆、台北聽免費演唱逛百攤市集　范逸臣、李玖哲都來了

▲首屆「基隆浪曲嘉年華」昨晚施放360秒煙火。（圖／基隆市政府提供）



記者彭懷玉／綜合報導

錯過昨晚基隆360秒煙火別扼腕！「基隆浪曲嘉年華」今（28日）還剩一天，有歌手柏霖PoLin、溫暖歌聲的白安、卓文萱以及范逸臣，壓軸是李玖哲；北市東區「2024潮FUN夏日趴」今下午則邀來怪物星人、告五人等卡司，北部人趁休假衝一波。

▲今（28日）晚換上「浪曲經典之夜」，由男歌手柏霖PoLin、白安、卓文萱及范逸臣獻唱，壓軸是金曲歌王李玖哲。（圖／基隆市政府提供）



基隆浪曲嘉年華

首屆「基隆浪曲嘉年華」由基隆市政府主辦，27日在八斗子漁港碧砂泊區開跑，活動延續至今天。令人驚喜的是，今（28日）晚換上「浪曲經典之夜」，由人氣男歌手柏霖PoLin、溫暖歌聲的白安、甜美的卓文萱及魅力四射的范逸臣，接連上台獻唱，壓軸是金曲歌王李玖哲，粉絲們別錯過。

不僅如此，活動現場設有山海市集，匯聚了近百攤在地特產、美食、餐車和文創商品，聽音樂的同時，也能享受基隆的在地美味、購買海洋特色文創商品。基隆區漁會將定時定點發送的免費小卷試吃的活動。

基隆市文觀局局長江亭玫表示，八月的暑假還有粉紅夏日藝術季、清法戰爭140周年系列活動及雞籠中元祭等接力舉辦。基隆市產發處處長林鼎超則補充，下周六8月3日基隆大武崙沙灘還有夏日海灘派對，邀大家一同到基隆感受夏日的熱情。

▲「混東區潮FUN夏日趴」於大安路一段封街舉行，瑠公公園現場有知名美食餐車、混市集近百攤位。（圖／台北市商業處提供）



2024混東區潮 FUN 夏日趴

台北人就近到東區聽演唱、逛市集！「2024混東區潮 FUN 夏日趴」於大安路一段封街舉行，今天下午起，將陸續有怪物星人、孫培恩、小樹樂團、告五人、國寶等卡司輪番上陣，同時，瑠公公園現場還有知名美食餐車、混市集近百攤特色攤位。

此外，活動更串聯超過百間東區特約店家，即日起至8月11日，民眾只要加入混東區官方LINE，就能於兩日主場活動領取100元購物金（限量2,000張，領完為止），若在特約店家消費滿300元（含購物金面額），即可參加機票抽獎，最大獎為價值2萬元的台北到東京單人機票兌換券，預計抽出3名幸運兒。

