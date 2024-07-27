身分證有3個8送28顆干貝！父親節優惠懶人包　還有幾年次就打幾折

▲到嚮辣並出示身分證字號有3個8，並消費2客套餐以上，送28顆干貝。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

迎接即將到來的父親節，餐飲業紛紛推出各種優惠活動，像是王品牛排的「送龍蝦」活動再度回歸，身分證上有3個「8」，嚮辣送28顆干貝；而這一鍋則祭出「幾年次就打幾折」，每周三同桌4位穿著復古裝扮，還享有套餐3折優惠。以下整理父親節好康活動供大家參考。

▲身分證與爸爸相同任一數字！王品牛排請吃龍蝦。（圖／王品提供）

王品牛排

王品牛排即日起至9月1日祭出父親節限定優惠，只要子女與爸爸的身分證字號，有任一數字相同，出示證件正本並內用消費2客套餐，餐廳就送1,375元的「法式焗烤龍蝦」1隻。由於台灣身分證第1個數字為性別碼，男生為「1」，父子肯定符合上述條件，所以兒子可以馬上訂位來幫爸爸慶祝父親節了。

▲和牛吃到飽麻辣鍋「嚮辣」即日起到8月31日也有父親節活動。（圖／王品提供）

嚮辣

和牛吃到飽麻辣鍋「嚮辣」，即日起到8月31日，帶爸爸開鍋消費2客以上套餐、出示身分證字號有2個「8」，送8顆北海道生鮮級干貝，有3個「8」就送28顆干貝，讓爸爸一秒榮登干貝富翁。此外，嚮辣推出哈根達斯全新口味香草巧克力脆片，以新鮮牛奶與馬達加斯加香草製成濃郁香草冰淇淋，再結合微苦的巧克力脆片，提升口感層次。

▲身分證對中1碼的爸爸到陶板屋消費套餐，就送「焗烤扇貝海鮮名物」。（圖／王品提供）

陶板屋

慶祝父親節，即日起至8月16日，陶板屋邀請身分證對中「8、5、2、0」（諧音：爸，我愛你）任一碼的爸爸，到店消費套餐即送「焗烤扇貝海鮮名物」。8月31日前，瘋美食會員在陶板屋累積2次消費，每次結帳金額達600元（含）以上，還可抽台灣虎航「台北／高雄↔沖繩來回機票」1張，共2位名額。

▲「莆田」即日起到8月10日開放訂購父親節外帶套餐，加送1,000元現金券。（圖／王品提供）

莆田

莆田則是即日起到8月10日開放訂購父親節外帶套餐，套餐包含莆田新推出的明星菜色「極上盛饌海陸盆菜」，嚴選智利鮑魚、日本干貝、鮮蝦等盛饌，搭配老母雞、豬大骨、蛤蜊、干貝等10多種食材熬製的湯底煨煮。另可搭配「琥珀脆皮雞」、「酥炒芋心」、「金絲麥片蝦」等10道功夫大菜，份量足夠4到6人享用，售價3,588元，訂購加碼贈送1,000元現金券。

▲8月31日前，與爸爸同桌消費980元以上任一套餐，藝奇招待「酒燒日本廣島牡蠣」1份。（圖／王品提供）

藝奇

日本料理「藝奇」也祭出父親節活動，8月31日前與爸爸同桌消費980元以上任一套餐，就招待「酒燒日本廣島牡蠣」1份。8月底前消費滿1500元再贈300元消費抵用券1張。

▲即日起8月31日，到hot 7用餐並與爸爸合照、社群打卡，餐廳就送綠咖哩鮮蝦。（圖／王品提供）

hot 7

hot 7鐵板燒除了推出全新主餐「泰式椒麻雞腿」、「南洋辣炒豬」，以及季節單點「泰式檸檬魚」外，即日起至8月31日，到店享用2客套餐，與爸爸合照、在社群打卡標記「#hot7泰蝦趴」，就贈「綠咖哩鮮蝦」1份。

▲這一鍋推出「紳士型男」平日限定的優惠，幾年次就打幾折。（圖／這一鍋集團提供）

這一鍋

這一鍋從8月1日至8月31日的「以辣治熱夏樂季」活動中，推出「紳士型男」平日限定的優惠，依照男士身分證上的年次享對應折扣，例如79年次即可享有79折優惠，共有19道食材可選擇。此外，每周三同桌4位穿著復古裝扮，享有套餐3折優惠，原價3,280元的4人套餐，只需984元。

▲燒肉同話點用3人套餐，即可用888元的超值價格加購原價1,840元的「頂級和牛拼盤」（圖／這一鍋集團提供）

燒肉同話

燒肉同話8月1日至8月11日推出父親節「爸氣又食足」限定活動，只要點用3人套餐，即可用888元的超值價格加購原價1,840元「頂級和牛拼盤」。

▲這一小鍋8月5日至8月9日推出「讓你爸爸補一蝦！」活動。（圖／這一鍋集團提供）

這一小鍋

台式復古設計風格的這一小鍋，8月5日至8月9日推出「讓你爸爸補一蝦！」活動，指定門店用餐，男性顧客挑戰打彈珠超過88分，即可獲得白蝦8隻現場加菜，讓爸爸重溫童年樂趣。

▲同桌有爸爸一同用餐，單點任一川菜台味，並上傳限時動態標記官方IG帳號，叁加叁送限定冰品。（圖／這一鍋集團提供）

叁加叁

主打泡椒酸菜魚以及新川台味的叁加叁，從8月1日至8月11日祭出「這夏爸比Q」活動，凡同桌有爸爸，只需單點任一川菜台味，並上傳限時動態標記官方IG帳號，即可免費獲得「限定冰品」。