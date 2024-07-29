歌詩達海上美食馬拉松　味蕾的環球饗宴

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

歌詩達莎倫娜號不只是豪華郵輪，更是美食的天堂，船上提供澎湃豐富的自助餐之外，還有披薩、漢堡、高檔牛排和米其林餐等世界各地佳餚，旅程宛如美食馬拉松，讓旅客盡享味蕾的環球之旅。

▲Casanova餐廳提供星級料理，喜愛米其林的老饕絕對不容錯過。（圖／歌詩達郵輪）

喜愛米其林美食的老饕，不容錯過位在第11層甲板的Casanova餐廳，因為這裡有三大名廚攜手打造的星級料理。

歌詩達郵輪聯合三位摘星主廚：Bruno Barbieri、Hélène Darroze和Ángel León，共同打造以郵輪目的地為主題的當地美食，並加入各星級主廚的個人詮釋及特色元素，帶領遊客從味覺中體驗旅行中的風土人情。

▲佛羅倫薩牛排館提供各式國際牛排選項。（圖／歌詩達郵輪）

無肉不歡的旅客，推薦要到佛羅倫薩牛排館大飽口福，在這裡有各式國際牛排選項，如義大利佛羅倫薩的丁骨牛排和皮埃蒙特法索納牛排，還有安格斯牛以及有機雞肉、海鮮等，任君選擇。

內行人推薦經典必吃的，絕對是佛羅倫薩最著名的丁骨牛排，外焦內嫩、鮮美多汁的口感，征服了無數人的味蕾。

▲海灘美食街是享用漢堡的天堂。（圖／歌詩達郵輪）

在9 層甲板船中的泳池旁，到了夜晚出現海灘美食街，令人垂涎的宵夜：肉排多汁的漢堡、香酥的炸薯條、義式薄餅、豐富餡料的帕尼尼和甜點等道地街頭美食一字排開，等著飢腸轆轆的人來享用。

▲歌詩達郵輪莎倫娜號上可以吃到最純正的義大利那不勒斯披薩。（圖／歌詩達郵輪）

對於披薩有研究的人，應該知道聯合國教科文組織UNESCO，將義大利那不勒斯特有的披薩技藝，列入世界無形文化遺產。其實，沒去過義大利沒關係，在莎倫娜號上就可以吃到最純正的那不勒斯披薩，手工現擀，在薄脆餅皮上鋪滿番茄，再加上濃厚牽絲的起司，多層次的口感，讓人一吃就愛上。

▲Gelateria Amarillo的冰淇淋好看更好吃。（圖／歌詩達郵輪）

甜點屬於另一個胃，好吃的甜點永遠都吃得下！郵輪上Gelateria Amarillo冰淇淋店，提供新鮮製作的冰淇淋、糕點與義式咖啡等，讓旅客品味道地義式甜品。點一份義式冰淇淋或馬卡龍，跟心愛的人一起分享，必定讓旅程的回憶甜蜜滿滿。

詳見：

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