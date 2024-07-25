全球「6大夢幻飯店」！獨島隱世度假村　義式餐廳連影星都愛去

▲曼谷137柱套房飯店鄰近澎蓬捷運站與高級商場。（圖／Heavens Portfolio提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

七夕情人節將近，Heavens Portfolio以城市觀光、擁抱大自然和地方文化三大主題，挑選全球超過6家奢華、高質感的度假飯店，供天下有情人參考。

城市篇

曼谷 137 Pillars Suites & Residences Bangkok

曼谷137柱套房飯店鄰近澎蓬捷運站與高級商場，交通便利，內部裝潢沉穩，鬧中取靜。頂樓無邊際泳池是俯瞰城市景觀的絕佳去處，花園池畔的瑜珈課程和Spa中心提供放鬆身心的體驗。為慶祝泰國參議院通過同婚法，飯店即日起推出適用一整年的浪漫之旅（Romantic Getaway）住宿專案，兩人同行包含一晚素可泰套房住宿、早餐、3道菜晚餐、芳療按摩，以及巧克力和香檳，費用900美元起（折合新台幣近3萬元）。

▲Armani Hotel就在米蘭市中心，鄰近Montenapoleone名品購物街。



米蘭Armani Hotel Milan Armani飯店

Armani Hotel就在米蘭市中心，鄰近Montenapoleone名品購物街，步行即可達米蘭大教堂和斯卡拉歌劇院。飯店由Giorgio Armani親自設計，簡約內部設計和客製化服務廣受好評。結束一日遊程後，可在飯店Bamboo酒吧啜飲一杯Aperitivo，再同享飯店餐廳Armani / Ristorante的精緻義大利料理。想要深度感受品牌精髓或已是品牌粉絲，飯店有訂製服體驗，或是前往ARMANI/SILOS藝廊參觀，都可透過飯店人員協助安排。

▲位於科莫湖畔西側的特雷梅佐大飯店，傳遞義式la dolce vita（意味：甜蜜生活）精神，榮獲米其林星鑰（MICHELIN Key）兩把金鑰。



文化體驗篇

義大利Grand Hotel Tremezzo

位於科莫湖畔西側的特雷梅佐大飯店，自歐洲美好年代開業至今，一直傳遞義式la dolce vita（意味：甜蜜生活）精神，連獲米其林星鑰（MICHELIN Key）兩把金鑰，以及國際旅遊媒體《Travel +Lesuire》年度讀者票選最佳飯店之一。



飯店擁有82間明亮客房，並以文藝復興風格作為裝飾，無論是湖景或花園房，都有充足的自然光線。若為義大利藝術和歷史迷，別錯過Villa Sola Cabiati別墅，義大利新古典主義建築風格，猶如一幢「活博物館」。其中經典義式料理的餐廳，就連影星喬治克隆尼與妻子也常造訪。

▲Azumi Setoda 位於廣島縣尾道市的生口島，保留了140年歷史建築的精髓，內部設計現代舒適。



日本Azumi Setoda

Azumi Setoda 位於廣島縣尾道市的生口島，保留了140年歷史建築的精髓，內部設計現代舒適。餐飲服務選用瀨戶內當地食材，烹飪出法式料理。旅客可參加街巷生活體驗、跨海大橋騎行、嚴島神社體驗、咖啡工作坊、品酒活動等，逢檸檬採收季，亦可安排前往果園摘採，甚至還有一日漁夫活動，讓旅客深度體驗地方文化。

▲Bawah Reserve位於阿南巴斯群島、新加坡和印尼婆羅洲之間的小島上，由新加坡建築師Sim Boon Yang結合竹子和回收木材建造而成。



山海自然篇

Bawah Reserve

Bawah Reserve位於阿南巴斯群島、新加坡和印尼婆羅洲之間的小島上，由新加坡建築師Sim Boon Yang結合竹子和回收木材建造而成，是一座獨島度假村。度假村周圍生態環境豐富，清晨可隨著浪潮呼吸的瑜珈伸展、海上風帆、獨木舟，同步探索叢林或潛入海中協助保護珊瑚生態，或預訂一趟日出或黃昏的海上巡遊，或參加印尼料理和調酒學習、沙灘野餐、觀星等活動。

▲瑞士格拉斯大飯店（Grand Resort Bad Ragaz）的Spa設施。



格勞賓登州 Graubünden

瑞士格勞賓登州擁有豐沛的自然資源，高山湖、多種步道、壯麗峽谷和迷人小鎮。歷史最古老的庫爾（Chur）適合單車遊程，聖莫里茨（St. Moritz）夏季有豐富的親水活動。頂級飯店推薦聖莫里茨庫爾姆飯店（Kulm Hotel St. Moritz）、7132飯店（7132 Hotel）和格拉斯大飯店（Grand Resort Bad Ragaz）等，登高望遠後能泡溫泉及桑拿，是熱愛自然旅人的度假首選。