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不斷更新／中颱凱米襲台　全台「景點休園、活動暫停」懶人包

▲▼中颱凱米預估今日深夜至明日凌晨，不排除登陸宜蘭至宜花交界一帶。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

▲中颱凱米預估今日深夜至明日凌晨，不排除登陸宜蘭至宜花交界一帶。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

記者蔡玟君／綜合報導

中颱凱米強勢來襲，除了金門外，全台都宣布停班停課。《東森新媒體ETtoday》就整理出今（24日）全台景點、活動預警性封園和暫停消息，並不斷更新，請民眾多加留意。

基隆
為維護旅客及船家安全，基隆嶼從24日至7月26日封島3天，7月27日起恢復開放登島。另外，潮境公園和大武崙山沙灘，均已拉起封鎖線，請民眾勿闖入。

和平島地質公園表示，由於颱風外圍環流影響，考量浪況可能會危及島迷安全，23日至25日的秘境深度環境解說行程取消，24日至25日的岩石地景導覽、定時導覽取消。

▲2024大稻埕夏日節今登場。（圖／觀傳局提供）

▲2024大稻埕夏日節23日起暫停活動，24日煙火也取消。（圖／觀傳局提供）

台北
台北市政府觀傳局表示，7月24日300秒主題煙火施放及舞台展演確定取消。

林安泰古厝民俗文物館表示，因應凱米颱風可能於本周三至四襲台，若台北市地區宣布當日停止上班上課，則同日林安泰古厝民俗文物館園區空間停止對外開放，當日原舉辦活動則延期另擇日舉辦。

北投夏日魔法節24日活動異動，主燈「溫泉魔法師降臨」將撤離，另大會活動服務台移置新北投車站月台，預計7月25日復原。

▲關渡碼頭貨櫃市集。（圖／記者彭懷玉攝）

▲關渡碼頭貨櫃市集原訂7月24日現場演唱活動因颱風暫停一次。（圖／記者彭懷玉攝）

因凱米颱風來襲，碼頭風勢過大，為了安全起見，關渡碼頭貨櫃市集原訂7月24日現場演唱活動因颱風暫停一次；大稻埕碼頭貨櫃市集今也暫停營業，下午4點起水門只出不進，恢復營業時間會再另行公佈。

新北市
觀旅局表示，碧潭水舞「巨型鯨魚裝置」消氣拆遷，待颱風遠離後再重新見客。另因碧潭位於新店溪行水區域，園區內之水上腳踏車、浮動橋、景觀公廁等設施也在陸續進行撤離作業。

▲十分瀑布園區,眼鏡洞瀑布,菁桐老街,菁桐選洗煤場遺址。（圖／新北市觀旅局提供）

▲十分瀑布園區暫停對外開放。（圖／新北市觀旅局提供）

十分瀑布公園暫停對外開放，碧潭水上腳踏車暫停營運。另外，如新北市宣布有達停止上班標準區域，風景區內服務設施如深澳鐵道自行車、瑞三整煤場、三貂嶺生態友善隧道、雲仙樂園及野柳海洋世界會配合進行暫停入園，旅遊服務中心暫停服務作業。

新北市野柳地質公園即日起休園。為維護載客航行安全，淡水河藍色公路暫予停航，請民眾轉乘其他陸運交通工具。

東北角暨宜蘭風管處表示，貢寮龍洞四季灣24日至26日受颱風或外圍環流影響不對外開放。龍洞灣海洋公園則休園至26日，而龍門獨木舟、福隆帆船基地也從明起暫停出團，一直到颱風警報解除。

高灘處指出，目前設施正在進行撤離，昨晚整橫移門及越堤道全部完成關閉，請民眾勿進入新店溪、大漢溪、二重疏洪道及淡水河側等河濱公園內，避免危險發生。

漁業處宣布，配合新北本市列入陸上颱風警報，淡水漁人碼頭、富基魚市、龜吼漁夫市集及其他所屬漁港共計28處將進行封閉作業，以保障民眾安全。

原定7月27日、28日登場的「泳渡卯澳灣」宣布延期，改至8月3日、4日舉行。

▲小烏來風景區,小烏來瀑布,天空繩橋,天空步道等,小烏來風景特定區,桃園旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲小烏來風景區24日起預警性休園。（圖／記者彭懷玉攝）

桃園
預期7月24日起影響北部天氣，為考量山區天候、聯外道路狀況及遊客旅遊安全，角板山行館園區、小烏來天空步道、宇內溪戲水區、天空繩橋以及拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道將預警性休園，直到颱風警報解除為止。

北部山區部分，林保署新竹分署宣布，因應凱米颱風來襲，內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧國家森林遊樂區及烏來台車預警性休園及停駛、所屬自然步道一併暫停開放。

桃園市農業局表示，2024桃園蓮花季如遇停班停課即暫停開放。

新竹
交旅處說，目前僅有台灣好行觀霧線預警性停駛。

台中
林業及自然保育署臺中分署轄大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區考量山區天候不穩等安全因素，自7月24日起預警性休園、停止住宿服務。另轄屬之自然步道群如谷關七雄步道、鳶嘴稍來山步道及橫嶺山步道等計13條步道，配合台中市政府災害應變中心公告警戒區域實施管制，後續將視颱風警報解除，園方進行災害勘查及環境整備，在園區安全無虞下，再行開園。

受凱米颱風影響，為考量遊客安全，武陵農場於陸警期間全場休園（包含國民賓館所有住宿區域、旅服中心、茶莊、露營區），並勸阻遊客入園。此外，福壽山農場也休園，包含農場的住宿區、露營區、銷售部、餐廳、遊客服務中心都關閉，進行防颱工作。

彰化
彰化縣政府宣布，在鹿港鎮舉辦的「鹿港小鎮光影藝術節」、芳苑鄉王功地區展出的「王功海洋燈祭」暫停展出。

▲奧萬大國家森林遊樂區慶週年，7月1日至5日推入園10元銅板價優惠。（圖／南投林區管理處提供）

▲奧萬大國家森林遊樂區。（圖／林保署南投分署提供）

南投
林保署南投分署宣布，所轄管奧萬大國家森林遊樂區、能高越嶺國家步道西段及天池山莊預警性休園，預估颱風將影響至7月26日，實際恢復開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整，請遊客注意。

清境農場宣布預警性休園，另原本規劃於7月27日上演的4米高綿羊大氣球「上班日」，也將視颱風後續發展，另外公布。

▲▼ 阿里山林鐵因颱風來襲，7月23日起陸續預警性停駛 。（示意圖／林鐵處提供）

▲阿里山林鐵因颱風來襲，陸續預警性停駛 。（示意圖／林鐵處提供）

嘉義
阿里山林鐵宣布因颱風來襲陸續預警性停駛。包括：24日至25日全線（含阿里山國家森林遊樂區）。林鐵會視颱風狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間，已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全省ibon辦理全額退票。

玉管處指出，已公告暫停入園登山活動，並通知山上的山友儘速下山，經連繫後，所有山友皆知颱風警報，並已陸續下山。

因應凱米來襲，嘉義東石海之夏7月27、28日活動都取消，其中「海上煙火秀」也喊卡，後續將視颱風災情及場地復原狀況，評估是否復辦，會再擇期公告。

因應「凱米」颱風來襲，國立故宮博物院南部院區配合嘉義縣政府7月24日停止上班上課公告，24日博物館及園區皆不對外開放，請民眾留意自身安全，勿前往參訪。

台南
雲嘉南濱海管理處宣布「馬沙溝濱海遊憩區」暫時封閉。

高雄
因應颱風來襲，高雄市政府宣布，星光水岸公園戲水區24日起休園三天，同時高雄港旅運中心3樓海韻藝術廣場24日起暫停開放2天；壽山動物園、崗山之眼、金獅湖蝴蝶園、旗津海水浴場及旗津貝殼館24日休館休園；高雄鼓山魚市場24日停止營業。

此外，高雄文化局所轄館舍、駁二藝術特區全園區特展及店家、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館各分館、閱覽室24日休館，活動延期取消資訊；勞工博物館24日休館一天

屏東
林保署屏東分署表示，檜谷山莊暫停開放，暫停開放期間，原已核准住宿山友，全額退費；颱風警報解除後，配合恢復受理作業。同時，24日至25日期間，本轄藤枝、雙流、墾丁國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區預警性休園。

同時，屏東縣政府也宣布，7月24日2024夏日狂歡祭活動暫停辦理，看海美術館閉館。

▲凱米颱風影響，宜蘭龜山島23日起封島4天。（圖／東北角風管處提供）

▲凱米颱風影響，宜蘭龜山島起封島至26日。（圖／東北角風管處提供）

宜蘭
東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布，受到颱風及外圍環流影響，龜山島東北部海面風力逐漸增強，浪高將增至2米以上巨浪、猛浪，平均風力達六級以上，故龜山島基於離島臨時碼頭靠泊等安全考量封島至26日。

林保署宜蘭分署也宣布，因應凱米颱風影響，宜蘭太平山國家森林遊樂區預警性休園，園內8條自然步道同步封閉，同時當日不提供住宿。

區內8條自然步道，包括鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉。

福山植物園從24日起至26日實施預警性休園3日，提醒民眾不要入園。事先已申請核准入園的遊客，可於1個月內，任選與核准入園日相同的星期某日入園，憑原申請編號入園，不需另外申請。

宜蘭縣府表示，明池森林遊樂區和棲蘭山神木園區，待陸上颱風警報發布後，都將撤離民眾並封園；五峰旗風景區登山步道預警性封閉，親水公園水上巴士、梅花湖及生態綠洲電動小船、冬山河親水公園水上巴士停航，確保遊客安全。

宜蘭國際童玩藝術節24日及25日休園2天。

花蓮
林保署花蓮分署轄管池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區預警性封閉；轄內各步道(佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道、虎頭山步道、安通越嶺道西段、八通關越嶺道-鹿鳴吊橋段、月眉山步道、能高越嶺道東段等步道) 已預警性封閉。

紅面鴨活動暫停至24日。

▲2024台灣國際熱氣球嘉年華，6日在台東鹿野高台正式登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2024台灣國際熱氣球嘉年華24日起連續3天活動取消。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東
林保署台東分署所轄森林育樂場域預警性封閉，包括知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道及向陽、嘉明湖山屋，轄內各自然步道（麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道等）。

而台東熱氣球嘉年華則宣布24日至26日活動取消，原訂25日舉辦的鹿野高台光雕音樂會，改至8月2日舉行，台東鐵花燈之祭活動從24日起同步暫停3天。

台東縣政府表示，熱氣球繫留立球與飛行條件須在風速7節以下，根據中央氣象署資料預測，24日至26日受到凱米颱風外圍環流影響，天氣狀況極不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法進行熱氣球飛行或立球作業。目前已網路預約繫留的民眾，受影響6個場次的訂單（7/24、7/25及7/26之上下午場）將主動進行全額退費，約需10至14個工作天，並將發送簡訊通知，此外，原訂7月25日鹿野高台光雕音樂會，經緊急研商也決定順延舉行。

綠島朝日溫泉宣布，因受凱米颱風影響，24日至25日全天休園，26日視天氣狀況再另行公告。

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關鍵字： 凱米颱風 全台景點休園

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