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北市「8家七夕住房專案」！贈音樂劇門票、巧克力　還有延長時數

▲台北寒舍艾美酒店「艾戀可可」七夕情人節住房,豪華客房。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）

▲台北寒舍艾美酒店推出「艾戀可可」七夕情人節住房專案。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

待在家防颱之際，不妨趁此時預訂七夕住房，台北寒舍艾美酒店、台北喜來登均祭出七夕餐飲與住房優惠，或透過 FunNow預訂旅宿、餐廳都有限定方案，像是預訂台北飯店住宿加贈時數，或贈送酒吧券及米其林星級早餐等好康。

▲台北寒舍艾美酒店「艾戀可可」七夕情人節住房,豪華客房。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）

▲台北寒舍艾美酒店豪華客房。（圖／業者提供）

台北寒舍艾美酒店
台北寒舍艾美酒店祭出「艾戀七夕」餐飲與住房優惠，住一晚豪華客房每晚7,899元起+15.5%，8月1日至9月1日期間入住含兩客早餐，並贈送來自比利時的頂級巧克力GODIVA獨家禮，7月28日起正式開放訂房，每日限量組數。

▲台北喜來登「羅密歐與茱麗葉」住房專案。（圖／業者提供）

▲台北喜來登「羅密歐與茱麗葉」住房專案贈音樂劇門票2張。（圖／業者提供）

台北喜來登大飯店
台北喜來登大飯店則有「羅密歐與茱麗葉」住房專案，雙人入住每晚8,500元+15.5%起，含自助早餐、價值9,000元的當代芭蕾舞「羅密歐與茱麗葉」音樂劇門票2張，以及GODIVA巧克力禮盒。8月10日七夕當天，台北喜來登於大廳特設「羽翼花坊」快閃花店，用餐達5,000元門檻即可獲贈「告白手提花」，數量有限，兌完為止。

▲芝山璞旅。（圖／FunNow提供）

▲芝山璞旅預訂「2小時方案」贈巧克力。（圖／FunNow提供）

FunNow預訂平台
FunNow跟北市多家飯店合作，透過該預訂平台預訂飯店可享優惠。Tango Motel天豪屋選「天閣客房4小時按摩浴缸+蒸氣室」加贈哈根達斯迷你杯2杯；薇閣大直館預訂「時尚房12小時」平日夜間入住加贈2小時；芝山璞旅「2小時方案」贈巧克力；柯達大飯店台北南京「不指定雙人房2小時」加贈霜淇淋；格拉斯麗台北飯店預訂「不指定雙人浴缸房6小時加贈2小時有窗」加贈0.5小時；慕舍酒店預訂「都會客房含米其林星級早餐」加贈酒吧券。

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