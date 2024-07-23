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幾年次就打幾折！這一鍋4品牌推父親節優惠　穿復古裝扮套餐3折

▲幾年次就打幾折！這一鍋4品牌推父親節優惠　穿復古裝扮套餐3折。（圖／這一鍋集團提供）

▲這一鍋推出「紳士型男」平日限定的優惠，幾年次就打幾折。（圖／這一鍋集團提供）

記者黃士原／台北報導

隨著父親節即將來臨，這一鍋集團旗下4個品牌打造了一系列專屬優惠，「這一鍋」推出依身分證年次享折扣優惠，在周三裝扮復古風，4人套餐現打3折；「燒肉同話」頂級A5和牛拼盤只需888元就能加購，「這一小鍋」、「叁加叁」則推出打彈珠贈白蝦、父親的限定冰品。

這一鍋從8月1日至8月31日的「以辣治熱夏樂季」活動中，推出「紳士型男」平日限定的優惠，依照男士身分證上的年次享對應折扣，例如79年次即可享有79折優惠，共有19道食材可選擇。此外，每周三同桌4位穿著復古裝扮，享有套餐3折優惠，原價3,280元的4人套餐，只需984元。

▲幾年次就打幾折！這一鍋4品牌推父親節優惠　穿復古裝扮套餐3折。（圖／這一鍋集團提供）

▲燒肉同話點用3人套餐，即可用888元的超值價格加購原價1,840元的「頂級和牛拼盤」（圖／這一鍋集團提供）

燒肉同話8月1日至8月11日推出父親節「爸氣又食足」限定活動，只要點用3人套餐，即可用888元的超值價格加購原價1,840元「頂級和牛拼盤」。此拼盤選用來自日本最大和牛生產地鹿兒島縣的「A5和牛」以及獲得「全血和牛」美稱的純種澳洲和牛組成。

▲幾年次就打幾折！這一鍋4品牌推父親節優惠　穿復古裝扮套餐3折。（圖／這一鍋集團提供）

▲同桌有爸爸一同用餐，單點任一川菜台味，並上傳限時動態標記官方IG帳號，叁加叁送限定冰品。（圖／這一鍋集團提供）

台式復古設計風格的這一小鍋，8月5日至8月9日推出「讓你爸爸補一蝦！」活動，指定門店用餐，男性顧客挑戰打彈珠超過88分，即可獲得白蝦8隻現場加菜，讓爸爸重溫童年樂趣。主打泡椒酸菜魚以及新川台味的叁加叁，從8月1日至8月11日祭出「這夏爸比Q」活動，凡同桌有爸爸，只需單點任一川菜台味，並上傳限時動態標記官方IG帳號，即可免費獲得「限定冰品」。

▲身分證與爸爸相同任一數字！王品牛排請吃龍蝦。（圖／王品提供）

另外，王品牛排9月1日前祭出父親節限定優惠，只要子女與爸爸的身分證字號，有任一數字相同，出示證件正本並內用消費2客套餐，餐廳就送1,375元的「法式焗烤龍蝦」1隻。由於台灣身分證第1個數字為性別碼，男生為「1」，父子肯定符合上述條件，所以兒子可以馬上訂位來幫爸爸慶祝父親節了。

▲身分證對中1碼的爸爸到陶板屋消費套餐，就送「焗烤扇貝海鮮名物」。（圖／王品提供）

陶板屋即日起至8月16日，邀請身分證對中「8、5、2、0」（諧音：爸，我愛你）任一碼的爸爸，到店消費套餐即送「焗烤扇貝海鮮名物」。8月31日前，瘋美食會員在陶板屋累積2次消費，每次結帳金額達600元（含）以上，還可抽台灣虎航「台北／高雄↔沖繩來回機票」1張，共2位名額。
 

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