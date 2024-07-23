凱米來襲「全台景點休園、活動暫停」懶人包！十分瀑布3點起關閉

▲凱米颱風預測及未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者彭懷玉／綜合報導

凱米颱風今（23日）上午11時30分發布凱米颱風陸上警報，《東森新媒體ETtoday》整理出全台景點、活動預警性封園和暫停消息，請民眾多加留意。

基隆

和平島地質公園表示，由於颱風外圍環流影響，考量浪況可能會危及島迷安全，23日至25日的秘境深度環境解說行程取消，24日至25日的岩石地景導覽、定時導覽取消。

▲2024大稻埕夏日節23日起暫停活動，24日煙火也取消。（圖／觀傳局提供）

台北

台北市政府觀傳局表示，「2024大稻埕夏日節」自今（23日）起暫停現場各項活動，包含優惠船票發放及「水岸光廊」燈飾佈置，恢復時間將另行公告；另7月24日300秒主題煙火施放及舞台展演也確定取消。

林安泰古厝民俗文物館表示，因應凱米颱風可能於本周三至四襲台，若台北市地區宣布當日停止上班上課，則同日林安泰古厝民俗文物館園區空間停止對外開放，當日原舉辦活動則延期另擇日舉辦。

新北市

觀旅局表示，碧潭水舞「巨型鯨魚裝置」於今（23日）早8點開始消氣拆遷，待颱風遠離後再重新見客。另因碧潭位於新店溪行水區域，園區內之水上腳踏車、浮動橋、景觀公廁等設施也在陸續進行撤離作業。

▲十分瀑布園區今天下午2點起只出不進，3點閉園暫停對外開放。（圖／新北市觀旅局提供）



十分瀑布公園將從今天下午2點起只出不進，3點閉園暫停對外開放，碧潭水上腳踏車暫停營運。另外，如新北市宣布有達停止上班標準區域，風景區內服務設施如深澳鐵道自行車、瑞三整煤場、三貂嶺生態友善隧道、雲仙樂園及野柳海洋世界會配合進行暫停入園，旅遊服務中心暫停服務作業。



東北角暨宜蘭風管處表示，貢寮龍洞四季灣24日至26日受颱風或外圍環流影響不對外開放。龍洞灣海洋公園則休園至26日，而龍門獨木舟、福隆帆船基地也從明起暫停出團，一直到颱風警報解除。



高灘處指出，目前設施正在進行撤離，昨晚整橫移門及越堤道全部完成關閉，請民眾勿進入新店溪、大漢溪、二重疏洪道及淡水河側等河濱公園內，避免危險發生。

漁業處宣布，配合新北本市列入陸上颱風警報，淡水漁人碼頭、富基魚市、龜吼漁夫市集及其他所屬漁港共計28處將進行封閉作業，以保障民眾安全。

▲小烏來風景區明（24日）起預警性休園。（圖／記者彭懷玉攝）



桃園

預期7月24日起影響北部天氣，為考量山區天候、聯外道路狀況及遊客旅遊安全，明（24日）起，角板山行館園區、小烏來天空步道、宇內溪戲水區、天空繩橋以及拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道將預警性休園，直到颱風警報解除為止。



北部山區部分，林保署新竹分署宣布，因應凱米颱風來襲，明（24日）起內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧國家森林遊樂區及烏來台車預警性休園及停駛、所屬自然步道一併暫停開放。



桃園市農業局表示，2024桃園蓮花季如遇停班停課即暫停開放。

新竹

交旅處說，目前僅有台灣好行觀霧線明（24日）預警性停駛。



台中

林業及自然保育署臺中分署轄大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區考量山區天候不穩等安全因素，自7月24日起預警性休園，今（23日）、24日停止住宿服務。另轄屬之自然步道群如谷關七雄步道、鳶嘴稍來山步道及橫嶺山步道等計13條步道，配合台中市政府災害應變中心公告警戒區域實施管制，後續將視颱風警報解除，園方進行災害勘查及環境整備，在園區安全無虞下，再行開園。

▲奧萬大國家森林遊樂區。（圖／林保署南投分署提供）

南投

林保署南投分署宣布，所轄管奧萬大國家森林遊樂區、能高越嶺國家步道西段及天池山莊，自今（23日）下午1點起預警性休園，預估颱風將影響至7月26日，實際恢復開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整，請遊客注意。

▲阿里山林鐵因颱風來襲，今（23日）起陸續預警性停駛 。（示意圖／林鐵處提供）



嘉義

阿里山林鐵宣布因颱風來襲，今（23日）起陸續預警性停駛。包括：7月23日嘉義至阿里山5車次、24日至25日全線（含阿里山國家森林遊樂區）。林鐵會視颱風狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間，已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全省ibon辦理全額退票。

屏東

林保署屏東分署表示，檜谷山莊於7月23日中午後暫停開放，暫停開放期間，原已核准住宿山友，全額退費；颱風警報解除後，配合恢復受理作業。同時，24日至25日期間，本轄藤枝、雙流、墾丁國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區預警性休園。

▲凱米颱風影響，宜蘭龜山島今日起封島4天。（圖／東北角風管處提供）

宜蘭

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布，受到颱風及外圍環流影響，龜山島東北部海面風力逐漸增強，浪高將增至2米以上巨浪、猛浪，平均風力達六級以上，故龜山島基於離島臨時碼頭靠泊等安全考量，自今（23日）起至26日止封島4天。

林保署宜蘭分署也宣布，因應凱米颱風影響，宜蘭太平山國家森林遊樂區今（23日）下午2點起預警性休園，園內8條自然步道同步封閉，同時當日不提供住宿。

區內8條自然步道，包括鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉。

福山植物園從明（24日）起至26日實施預警性休園3日，提醒民眾不要入園。事先已申請核准入園的遊客，可於1個月內，任選與核准入園日相同的星期某日入園，憑原申請編號入園，不需另外申請。

宜蘭縣府表示，明池森林遊樂區和棲蘭山神木園區，待陸上颱風警報發布後，都將撤離民眾並封園；五峰旗風景區登山步道今（23日）下午3點半後預警性封閉，親水公園水上巴士下午4點半後停航，梅花湖及生態綠洲電動小船中午12點停航，確保遊客安全。

花蓮

林保署花蓮分署轄管池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區自23日下午1點起預警性封閉；轄內各步道(佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道、虎頭山步道、安通越嶺道西段、八通關越嶺道-鹿鳴吊橋段、月眉山步道、能高越嶺道東段等步道) 自今（23日）已預警性封閉。

▲2024台灣國際熱氣球嘉年華24日起連續3天活動取消。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東

林保署台東分署所轄森林育樂場域，自今（23日）下午1時起預警性封閉，包括知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道及向陽、嘉明湖山屋，轄內各自然步道（麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道等）。

而台東熱氣球嘉年華則宣布明（24日）至26日活動取消，原訂25日舉辦的鹿野高台光雕音樂會，改至8月2日舉行，台東鐵花燈之祭活動從24日起同步暫停3天。

台東縣政府表示，熱氣球繫留立球與飛行條件須在風速7節以下，根據中央氣象署資料預測，24日至26日受到凱米颱風外圍環流影響，天氣狀況極不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法進行熱氣球飛行或立球作業。目前已網路預約繫留的民眾，受影響6個場次的訂單（7/24、7/25及7/26之上下午場）將主動進行全額退費，約需10至14個工作天，並將發送簡訊通知，此外，原訂7月25日鹿野高台光雕音樂會，經緊急研商也決定順延舉行。

綠島朝日溫泉宣布，因受凱米颱風影響，明（24日）至25日全天休園，26日視天氣狀況再另行公告。