ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

凱米來襲「全台景點休園、活動暫停」懶人包！十分瀑布3點起關閉

▲▼中颱凱米最新路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲凱米颱風預測及未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者彭懷玉／綜合報導

凱米颱風今（23日）上午11時30分發布凱米颱風陸上警報，《東森新媒體ETtoday》整理出全台景點、活動預警性封園和暫停消息，請民眾多加留意。

基隆
和平島地質公園表示，由於颱風外圍環流影響，考量浪況可能會危及島迷安全，23日至25日的秘境深度環境解說行程取消，24日至25日的岩石地景導覽、定時導覽取消。

▲2024大稻埕夏日節今登場。（圖／觀傳局提供）

▲2024大稻埕夏日節23日起暫停活動，24日煙火也取消。（圖／觀傳局提供）

台北
台北市政府觀傳局表示，「2024大稻埕夏日節」自今（23日）起暫停現場各項活動，包含優惠船票發放及「水岸光廊」燈飾佈置，恢復時間將另行公告；另7月24日300秒主題煙火施放及舞台展演也確定取消。

林安泰古厝民俗文物館表示，因應凱米颱風可能於本周三至四襲台，若台北市地區宣布當日停止上班上課，則同日林安泰古厝民俗文物館園區空間停止對外開放，當日原舉辦活動則延期另擇日舉辦。

新北市
觀旅局表示，碧潭水舞「巨型鯨魚裝置」於今（23日）早8點開始消氣拆遷，待颱風遠離後再重新見客。另因碧潭位於新店溪行水區域，園區內之水上腳踏車、浮動橋、景觀公廁等設施也在陸續進行撤離作業。

▲十分瀑布園區,眼鏡洞瀑布,菁桐老街,菁桐選洗煤場遺址。（圖／新北市觀旅局提供）

▲十分瀑布園區今天下午2點起只出不進，3點閉園暫停對外開放。（圖／新北市觀旅局提供）

十分瀑布公園將從今天下午2點起只出不進，3點閉園暫停對外開放，碧潭水上腳踏車暫停營運。另外，如新北市宣布有達停止上班標準區域，風景區內服務設施如深澳鐵道自行車、瑞三整煤場、三貂嶺生態友善隧道、雲仙樂園及野柳海洋世界會配合進行暫停入園，旅遊服務中心暫停服務作業。

東北角暨宜蘭風管處表示，貢寮龍洞四季灣24日至26日受颱風或外圍環流影響不對外開放。龍洞灣海洋公園則休園至26日，而龍門獨木舟、福隆帆船基地也從明起暫停出團，一直到颱風警報解除。

高灘處指出，目前設施正在進行撤離，昨晚整橫移門及越堤道全部完成關閉，請民眾勿進入新店溪、大漢溪、二重疏洪道及淡水河側等河濱公園內，避免危險發生。

漁業處宣布，配合新北本市列入陸上颱風警報，淡水漁人碼頭、富基魚市、龜吼漁夫市集及其他所屬漁港共計28處將進行封閉作業，以保障民眾安全。

▲小烏來風景區,小烏來瀑布,天空繩橋,天空步道等,小烏來風景特定區,桃園旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲小烏來風景區明（24日）起預警性休園。（圖／記者彭懷玉攝）

桃園
預期7月24日起影響北部天氣，為考量山區天候、聯外道路狀況及遊客旅遊安全，明（24日）起，角板山行館園區、小烏來天空步道、宇內溪戲水區、天空繩橋以及拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道將預警性休園，直到颱風警報解除為止。

北部山區部分，林保署新竹分署宣布，因應凱米颱風來襲，明（24日）起內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧國家森林遊樂區及烏來台車預警性休園及停駛、所屬自然步道一併暫停開放。

桃園市農業局表示，2024桃園蓮花季如遇停班停課即暫停開放。

新竹
交旅處說，目前僅有台灣好行觀霧線明（24日）預警性停駛。

台中
林業及自然保育署臺中分署轄大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區考量山區天候不穩等安全因素，自7月24日起預警性休園，今（23日）、24日停止住宿服務。另轄屬之自然步道群如谷關七雄步道、鳶嘴稍來山步道及橫嶺山步道等計13條步道，配合台中市政府災害應變中心公告警戒區域實施管制，後續將視颱風警報解除，園方進行災害勘查及環境整備，在園區安全無虞下，再行開園。

▲奧萬大國家森林遊樂區慶週年，7月1日至5日推入園10元銅板價優惠。（圖／南投林區管理處提供）

▲奧萬大國家森林遊樂區。（圖／林保署南投分署提供）

南投
林保署南投分署宣布，所轄管奧萬大國家森林遊樂區、能高越嶺國家步道西段及天池山莊，自今（23日）下午1點起預警性休園，預估颱風將影響至7月26日，實際恢復開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整，請遊客注意。

▲▼ 阿里山林鐵因颱風來襲，7月23日起陸續預警性停駛 。（示意圖／林鐵處提供）

▲阿里山林鐵因颱風來襲，今（23日）起陸續預警性停駛 。（示意圖／林鐵處提供）

嘉義
阿里山林鐵宣布因颱風來襲，今（23日）起陸續預警性停駛。包括：7月23日嘉義至阿里山5車次、24日至25日全線（含阿里山國家森林遊樂區）。林鐵會視颱風狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間，已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全省ibon辦理全額退票。

屏東
林保署屏東分署表示，檜谷山莊於7月23日中午後暫停開放，暫停開放期間，原已核准住宿山友，全額退費；颱風警報解除後，配合恢復受理作業。同時，24日至25日期間，本轄藤枝、雙流、墾丁國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區預警性休園。

▲凱米颱風影響，宜蘭龜山島23日起封島4天。（圖／東北角風管處提供）

▲凱米颱風影響，宜蘭龜山島今日起封島4天。（圖／東北角風管處提供）

宜蘭
東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布，受到颱風及外圍環流影響，龜山島東北部海面風力逐漸增強，浪高將增至2米以上巨浪、猛浪，平均風力達六級以上，故龜山島基於離島臨時碼頭靠泊等安全考量，自今（23日）起至26日止封島4天。

林保署宜蘭分署也宣布，因應凱米颱風影響，宜蘭太平山國家森林遊樂區今（23日）下午2點起預警性休園，園內8條自然步道同步封閉，同時當日不提供住宿。

區內8條自然步道，包括鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉。

福山植物園從明（24日）起至26日實施預警性休園3日，提醒民眾不要入園。事先已申請核准入園的遊客，可於1個月內，任選與核准入園日相同的星期某日入園，憑原申請編號入園，不需另外申請。

宜蘭縣府表示，明池森林遊樂區和棲蘭山神木園區，待陸上颱風警報發布後，都將撤離民眾並封園；五峰旗風景區登山步道今（23日）下午3點半後預警性封閉，親水公園水上巴士下午4點半後停航，梅花湖及生態綠洲電動小船中午12點停航，確保遊客安全。

花蓮
林保署花蓮分署轄管池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區自23日下午1點起預警性封閉；轄內各步道(佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道、虎頭山步道、安通越嶺道西段、八通關越嶺道-鹿鳴吊橋段、月眉山步道、能高越嶺道東段等步道) 自今（23日）已預警性封閉。

▲2024台灣國際熱氣球嘉年華，6日在台東鹿野高台正式登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2024台灣國際熱氣球嘉年華24日起連續3天活動取消。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東
林保署台東分署所轄森林育樂場域，自今（23日）下午1時起預警性封閉，包括知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道及向陽、嘉明湖山屋，轄內各自然步道（麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道等）。

而台東熱氣球嘉年華則宣布明（24日）至26日活動取消，原訂25日舉辦的鹿野高台光雕音樂會，改至8月2日舉行，台東鐵花燈之祭活動從24日起同步暫停3天。

台東縣政府表示，熱氣球繫留立球與飛行條件須在風速7節以下，根據中央氣象署資料預測，24日至26日受到凱米颱風外圍環流影響，天氣狀況極不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法進行熱氣球飛行或立球作業。目前已網路預約繫留的民眾，受影響6個場次的訂單（7/24、7/25及7/26之上下午場）將主動進行全額退費，約需10至14個工作天，並將發送簡訊通知，此外，原訂7月25日鹿野高台光雕音樂會，經緊急研商也決定順延舉行。

綠島朝日溫泉宣布，因受凱米颱風影響，明（24日）至25日全天休園，26日視天氣狀況再另行公告。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字： 凱米颱風 宜蘭旅遊 台北市旅遊 新北市旅遊 基隆旅遊 花蓮旅遊 台中旅遊 台東旅遊 南投旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

推薦閱讀

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃

凱米防颱備貨！賣場民生品買1送1

凱米防颱備貨！賣場民生品買1送1

凱米恐掀巨浪　基隆嶼7／23起急封島3天

凱米恐掀巨浪　基隆嶼7／23起急封島3天

凱米颱風來襲　阿里山林鐵預警性停駛

凱米颱風來襲　阿里山林鐵預警性停駛

即／凱米來襲　合歡山7/24預警性休園

即／凱米來襲　合歡山7/24預警性休園

南橫梅山口至向陽「預警性封閉」

南橫梅山口至向陽「預警性封閉」

更新／全台景點休園、活動暫停一次看

更新／全台景點休園、活動暫停一次看

幾年次就打幾折！這一鍋4品牌推父親節優惠

幾年次就打幾折！這一鍋4品牌推父親節優惠

麥當勞珍珠奶茶冰炫風口感曝光

麥當勞珍珠奶茶冰炫風口感曝光

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

超Q「貓貓蟲咖波手搖杯」第2彈登場

全台唯一「COACH摩天輪」在台中

開箱北海道最新全包式度假村

藏身「發電廠」冰品部！一支只要11元

越共咖啡台灣首店今起試營運爆人潮

全台首座「味噌觀光工廠」在台中！

烤鴨+40多道料理無限供應

更新／全台景點休園、活動暫停一次看

明起全台景點休園、活動暫停一次看

雞排只要「40元」台中人氣深夜炸物！

熱門行程

最新新聞更多

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃

凱米防颱備貨！賣場民生品買1送1

凱米恐掀巨浪　基隆嶼7／23起急封島3天

凱米颱風來襲　阿里山林鐵預警性停駛

即／凱米來襲　合歡山7/24預警性休園

南橫梅山口至向陽「預警性封閉」

更新／全台景點休園、活動暫停一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366