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昂坪360「全景纜車」開箱！8成透明玻璃眺望天壇大佛、港珠澳大橋

▲昂坪360「全景纜車」,昂坪纜車,昂坪360,香港旅遊,大嶼山,天壇大佛,港珠澳大橋,。（圖／記者彭懷玉攝）

▲昂坪360纜車長達6公里，往返大嶼山昂坪及東涌地區，圖為「全景纜車」視角眺望東涌灣。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／香港報導

許多人對大嶼山的印象停留在香港迪士尼樂園，不過你知道曾被CNN、《今日美國報》譽為「世界十大最佳纜車旅程」之一的纜車，就在大嶼山嗎？本次開箱昂坪360去年底才營運的「全景纜車 Crystal+」，玻璃透明度高達8成，車廂內可清楚眺望機場、天壇大佛、港珠澳大橋，海天一線的絕美景致，美得令人捨不得眨眼。

▲昂坪360「全景纜車」,昂坪纜車,昂坪360,香港旅遊,大嶼山,天壇大佛,港珠澳大橋,。（圖／記者彭懷玉攝）

▲昂坪360曾被CNN、《今日美國報》譽為「世界十大最佳纜車旅程」之一。（圖／記者彭懷玉攝）

繁華的香港，其實四分之三面積屬於郊野，當中蘊藏許多寶藏景點。其中，位於大嶼山的「昂坪 360纜車」能在短短25分鐘內，沿途眺望東涌灣與市景，以空拍機視角欣賞香港國際機場的飛機起降，接著，映入眼簾的是南中國海、港珠澳大橋就蜿蜒其上，還能俯瞰蓊鬱的北大嶼山郊野公園，感受香港罕為人知的大自然風光。

▲昂坪360「全景纜車」,昂坪纜車,昂坪360,香港旅遊,大嶼山,天壇大佛,港珠澳大橋,。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼位於大嶼山的「昂坪 360纜車」能在短短25分鐘內，沿途眺望東涌灣與市景。（圖／記者彭懷玉攝）

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▲昂坪360「全景纜車」,昂坪纜車,昂坪360,香港旅遊,大嶼山,天壇大佛,港珠澳大橋,。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼港珠澳大橋蜿蜒南中國海之上；高34公尺的天壇大佛，坐落於被群山之巔。（圖／記者彭懷玉攝）

▲昂坪360「全景纜車」,昂坪纜車,昂坪360,香港旅遊,大嶼山,天壇大佛,港珠澳大橋,。（圖／記者彭懷玉攝）

快抵達昂坪時，左手邊會看到高34公尺的天壇大佛，正坐落於被群山之巔，模樣莊嚴肅穆，是知名宗教聖地。若天氣晴朗時，還有機會見到澳門。

▲昂坪360「全景纜車」,昂坪纜車,昂坪360,香港旅遊,大嶼山,天壇大佛,港珠澳大橋,。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「全景纜車 Crystal+」四面車身、底部均採用以夾層技術強化玻璃結構的整塊透明玻璃物料，透明度達8成以上，能以360度全景視角，將整片綠意、都市美景一次盡收眼底。（圖／記者彭懷玉攝）

▲昂坪360「全景纜車」,昂坪纜車,昂坪360,香港旅遊,大嶼山,天壇大佛,港珠澳大橋,。（圖／記者彭懷玉攝）

昂坪360纜車達6公里，往返大嶼山昂坪及東涌地區，是亞洲最長雙纜索纜車，原先僅有標準車廂，接著推出腳底下透明的「水晶車廂」，去年12月底時，推出於法國及義大利研製的「全景纜車 Crystal+」，四面車身、底部均採用以夾層技術強化玻璃結構的整塊透明玻璃物料，透明度達8成以上，能以360度全景視角，將整片綠意、都市美景一次盡收眼底。

▲昂坪360「全景纜車」,昂坪纜車,昂坪360,香港旅遊,大嶼山,天壇大佛,港珠澳大橋,。（圖／記者彭懷玉攝）

▲昂坪360提供標準車廂、水晶車廂以及「全景纜車 Crystal+」。（圖／記者彭懷玉攝）

下了纜車站後，隨即抵達紀念品店、餐廳和咖啡廳林立的昂坪市集，除了與大佛合照，「100%多啦A夢 & FRIENDS」也來到昂坪360圓形廣場，多啦A夢端出法寶「100% 朋友召喚鈴」，菩提樹前有「胖虎世界巡迴演唱會」裝置，以及「多啦A夢」1:1原大造型雕塑，幸運的話，9/1前有機會搭到「100%多啦A夢」主題纜車，一圓粉絲的心願。

▲昂坪360「全景纜車」,昂坪纜車,昂坪360,香港旅遊,大嶼山,天壇大佛,港珠澳大橋,。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「100%多啦A夢 & FRIENDS」也來到昂坪360圓形廣場，多啦A夢端出法寶「100% 朋友召喚鈴」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲昂坪360「全景纜車」,昂坪纜車,昂坪360,香港旅遊,大嶼山,天壇大佛,港珠澳大橋,。（圖／記者彭懷玉攝）

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