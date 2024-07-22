爸爸身分證對中「8520」1碼送烤扇貝　陶板屋父親節優惠開跑

▲身分證對中1碼的爸爸到陶板屋消費套餐，就送「焗烤扇貝海鮮名物」。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

父親節即將到來！只要身分證對中「8、5、2、0」任一碼的爸爸，陶板屋送「焗烤扇貝海鮮名物」。8月31日前，瘋美食會員累積2次消費，還有機會抽台灣虎航沖繩來回機票。

慶祝父親節，即日起至8月16日，陶板屋邀請身分證對中「8、5、2、0」（諧音：爸，我愛你）任一碼的爸爸，到店消費套餐即送「焗烤扇貝海鮮名物」。8月31日前，瘋美食會員在陶板屋累積2次消費，每次結帳金額達600元（含）以上，還可抽台灣虎航「台北／高雄↔沖繩來回機票」1張，共2位名額。

▲今日起至8月31日，與爸爸同桌消費980元以上任一套餐，藝奇招待「酒燒日本廣島牡蠣」1份。

日本料理「藝奇」也祭出父親節活動，今日起至8月31日，與爸爸同桌消費980元以上任一套餐，就招待「酒燒日本廣島牡蠣」1份。8月底前消費滿1500元再贈300元消費抵用券1張。

王品集團表示，「爸爸」不一定只限血緣上的定義，也可以是「擔任父親角色」的家庭成員，根據內政部戶政司統計，截至去年底已有12,858對同性伴侶結婚，此外，也包含社會存在著母代父職、隔代教養或由其他非直系親屬所組織成的多元家庭。陶板屋今年想傳達「用心對待每一種關係」，因此與藝奇一同放寬活動對「父親」的定義，只要向門店指出同桌「擔任父親角色」的家庭成員，就能使用優惠。

▲義饗食堂瞄準父親與情人商機，推出「龍蝦牛小排海陸雙饗雙人分享套餐」限時優惠。（圖／晶華提供）

另外，晶華國際酒店集團旗下位於捷絲旅台大尊賢館2樓的義饗食堂，推出「龍蝦牛小排海陸雙饗雙人分享套餐」限時優惠，即日起至8月31日、午晚餐時段皆可點用這款內含波士頓龍蝦義式蕃茄義大利麵、美國頂級無骨牛小排、以及松露薯條的海陸大餐，雙人套餐原價2,728元，優惠價1,869元，平均每人935元，父親節及七夕情人節期間點用再加贈精選啤酒兩瓶。