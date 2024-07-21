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全台最大哥吉拉現身花蓮海洋公園！12歲以下免費　暢玩水花派對

▲▼全台最大哥吉拉在花蓮遠雄海洋公園。（圖／業者提供）

▲全台最大哥吉拉在花蓮遠雄海洋公園。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

全台最大巨型哥吉拉，現身花蓮遠雄海洋公園！從即日起至8月底為止，園方推出全新主題活動「2024冰風暴 怪獸聯盟」，有高達10公尺的巨型哥吉拉，還有期間限定哥吉拉主題餐廳，以及水花大型派對。為了推動花蓮觀光，園方也與在地13家飯店合作，推出限定行程12歲以下的孩童可以免費入園。

▲▼全台最大哥吉拉在花蓮遠雄海洋公園。（圖／業者提供）

▲遊客可以和哥吉拉一起打水戰。

這個夏天遠雄海洋公園的園區亮點，就是園區打造高達10公尺的巨型哥吉拉，搭配消暑的冰風暴水花秀，遊客可以看到哥吉拉和海底下冰怪「艾斯ICE」一起出擊，釋放大量冰霧與水柱，讓置身在玩水區的遊客能感受到最刺激的水戰。

▲▼全台最大哥吉拉在花蓮遠雄海洋公園。（圖／業者提供）

▲▼還有哥吉拉主題商店與餐點。

▲▼全台最大哥吉拉在花蓮遠雄海洋公園。（圖／業者提供）

除了大型水花派對外，園區更特別打造「哥吉拉限定主題餐廳及紀念品商店」，除了供應限定哥吉拉套餐，還可獲得限定圖章或貼紙，同時園區還特別跟日本東寶公司原廠合作，引進在台灣首次公開亮相的平成哥吉拉 Godzilla vs. SpaceGodzilla" (1994)，其高度將近2公尺高，同時吃得到哥吉拉造型冰淇淋。

為推廣觀光，園區也與13家花蓮飯店合作，凡是12歲以下學童（民國100年後生）搭配一位大人臨櫃購買全票990元，學童本人可享免費入園。即日起凡入住海洋公園合作飯店，並訂購「住宿+海洋公園」優惠套票方案，每房可享有一名「12歲以下兒童入園免費」（入園時須出示合作特約飯店的入園憑證）。

合作飯店包括遠雄悅來大飯店、悅樂旅店（花蓮中福館）、麗翔酒店、麗軒國際飯店、麗格休閒飯店、勤天商旅、花蓮富野渡假酒店、捷絲旅（花蓮中正館）、花蓮香城大飯店、玫瑰香榭飯店、米棧度假莊園、成旅晶贊飯店（花蓮假期館）、花蓮力麗華美達安可酒店。

▲▼小人國主題樂園今年打造全新「BOBO Republic啵啵共和國」。（圖／小人國主題樂園提供）

▲小人國主題樂園今年打造全新「BOBO Republic啵啵共和國」，共有3大粉紅色水上設施。（圖／小人國主題樂園提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣熱快出發玩水！就有樂園再推出全新「粉色水上樂園」，共有3大粉紅色水上設施，能讓民眾一邊玩水一邊享受夢幻氛圍感，且業者自即日起也推出指定色優惠，只要穿粉紅色上衣來玩，門票最便宜只要499元，一票暢玩水陸設施。

小人國主題樂園今年打造全新「BOBO Republic啵啵共和國」，以粉紅色為主題推出3大氣墊滑梯親水區，首先是超Q「飛天小馬」，帶領民眾飛越彩虹雲朵，享受翱翔天際的自由感；超Chill、整棟都是粉色的「海灘小屋」，每個角落都能拍出網美照；還有自帶甜香美味的「魔法蛋糕」，一嚐甜甜的新玩法。

不僅如此，暑假期間每天下午2時30分更有「酷夏水派對」，一起在充滿粉紅色泡泡的夢幻氛圍中盡情打水仗。

▲▼小人國主題樂園今年打造全新「BOBO Republic啵啵共和國」。（圖／小人國主題樂園提供）

▲民眾能一邊泡在沁涼之中一邊沉浸在粉色夢幻氛圍裡。

小人國主題樂園也推出專屬指定色優惠，即日起至7月31日止，只要穿著粉紅色上衣（粉紅色比例需達80%以上），6歲以上即可享優惠票價559元（原價1050元）、3歲以上～未滿6歲（需出示本人健保卡）可享優惠票價499元，一票暢玩水陸設施。

關鍵字： 花蓮旅遊 優惠快訊 花蓮遠雄海洋公園

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