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花蓮鳳林遊憩區首次開放露營！在縱谷間賞星空　還有市集、音樂會

▲▼花東縱谷大露營。（圖／花東縱谷國家風景區管理處提供）

▲花東縱谷鳳林遊憩區首次開放露營。（圖／花東縱谷國家風景區管理處提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

露營控看過來！花東縱谷國家風景區管理處宣布，將於10月19日舉辦兩天一夜的「花東縱谷大露營」活動，首次開放花東縱谷鳳林遊憩區露營，內容包括露營樂逍遙、森旅市集、草地音樂會，邀請旅客秋天來花東享受一場季節限定的原野盛會。

▲▼花東縱谷大露營。（圖／花東縱谷國家風景區管理處提供）

▲鳳林遊憩區四周山林環抱。

鳳林遊憩區位於花蓮縣鳳林鎮忠一路100號，緊鄰台9線，距離鳳林火車站約9公里，開車僅需15分鐘即可抵達，面積廣闊約達48公頃，目前僅開發1/3，其餘保持原始林相。

▲▼花東縱谷大露營。（圖／花東縱谷國家風景區管理處提供）

▲入夜還可賞星空。

營區以「FICC國際露營協會」4星級營地等級規劃，超過60個營位，各區皆配有炊事亭、淋浴間、公廁等設施，並有專屬流理檯，除了已開發的大草原山丘與營區外，引入馬太鞍溪水，成為人工湖畔，營造水岸綠地的自然生態環境，極具在地生態特色。

▲▼花東縱谷大露營。（圖／花東縱谷國家風景區管理處提供）

▲鳳林遊憩區內還有人工湖畔。

此次「花東縱谷大露營」除了推出2天1夜的露營樂逍遙活動，10月19日下午兩點以後舉辦的森旅市集&草地音樂會，以5大主題邀請亮點店家、在地物產、縱谷好食、手作工藝體驗、特色部落，並結合氛圍感十足的音樂打造舒適有品味的園遊會，夜晚還有營火派對，隔日則可在專人帶領下近距離體驗生態活動。縱管處表示，為鼓勵旅客到花蓮觀光，現正推出「早鳥限定超值方案」，2人同行只要800元起，報名可上活動官網查詢。

關鍵字： 花蓮旅遊 花東縱谷國家風景區管理處 露營旅遊

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