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淡水煙火秀確認會辦！還有沙雕、河海音樂祭　三重整排紅繡球爆開

▲外型猶如繡球花的仙丹花在三重淡水河畔河濱公園綻放。（圖／高灘處提供）

▲一叢叢火紅的仙丹花，外型猶如繡球花。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

一叢叢火紅的仙丹花，外型猶如繡球花，目前已在三重淡水河畔河濱公園綻放，還能到「忠孝碼頭」搭船遊淡水河。若打算到淡水玩，「淡水漁舞河岸音樂祭」在7月27日、7月28日及8月3日登場，而「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀、「八里城市沙雕展」確定舉辦，日期待確認。

▲外型猶如繡球花的仙丹花在三重淡水河畔河濱公園綻放。（圖／高灘處提供）

▲仙丹花每簇花叢大約有20至30朵小花，整體呈現一個大圓球狀，跟繡球花有點類似，目前在三重淡水河畔河濱公園綻放。

三重淡水河畔河濱公園賞仙丹花
仙丹花性喜高溫多濕且陽光充足的環境，每簇花叢大約有20至30朵小花，整體呈現一個大圓球狀，跟繡球花有點類似，故別名紅繡球。旅客定位三重區「淡水河畔停車場」，再往北走約800公尺至重陽橋下河岸步道即可看到，或是定位三重區「忠孝橋下高灘地停車場」，往北步行約600公尺到福德陸橋籃球場旁綠地也能抵達。

▲外型猶如繡球花的仙丹花在三重淡水河畔河濱公園綻放。（圖／高灘處提供）

▲旅客定位三重區「淡水河畔停車場」，再往北走約800公尺至重陽橋下河岸步道即可看到。

此外，「忠孝碼頭」的定期航班或每月推出的特色航班，能沿途欣賞淡水河畔美景，度過悠閒夏日午後，不過近日天氣炎熱，切記注意防曬及補水，賞花也切記勿採摘、共同維護環境。

▲2023新北市河海音樂季—漁人舞台將於8/12(六)至8/20續兩週假日於淡水漁人碼頭率先開展。（2022資料照/觀旅局提供）

▲新北市河海音樂季-漁人舞台。（資料照／新北市觀旅局提供）

淡水4大夏日活動
淡水即將進入一年中最熱鬧時節！「淡水漁舞河岸音樂祭」在7月27日、7月28日及8月3日登場，卡司包含董事長樂團、男子漢樂團、碎紙花樂團、倒車入庫、SHOOT UP、四分衛等，而最令人期待的「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」結合音樂、燈光及水舞，期間還有煙火秀，施放日期尚未出爐，請民眾先等等。

▲淡水福容「淡水阿熊勇闖歡樂島」親子體能館,夕陽,煙火。（圖／淡水福容提供）

▲「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」重頭戲煙火秀，施放日期尚未出爐，今年確認會舉辦。（圖／淡水福容飯店提供，下同）

喜歡賞沙雕的民眾，不只福隆有LINE主題沙雕，「八里城市沙雕展」也能賞沙雕奇景，感受左岸魅力；結合地景藝術、光影、火舞表演的「北海夜金閃閃-北海潮與火」將於8月9日起至9月1日於中角灣國際衝浪基地、金山區中山溫泉公園、中角灣國際衝浪開跑，由即將成真火舞團帶來《焰舞潮生:金燦彼岸》，在中角灣國際衝浪基地則有星光影院、免費爆米花，號稱北海岸最絢麗的夜間藝術。

▲淡水福容「淡水阿熊勇闖歡樂島」親子體能館,夕陽,煙火。（圖／淡水福容提供）

▲賞完煙火，可以就近入住淡水福容飯店，圖為「淡水阿熊勇闖歡樂島」親子體能館。

關鍵字： 新北市旅遊 淡水區旅遊 淡水漁舞河岸音樂祭 淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂 八里城市沙雕展 淡水河畔停車場 花海旅遊 賞花

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