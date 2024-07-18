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6口味任選！初韻「多肉優格奶昔」開喝了　限時3天買1送1

▲▼「TrueWin初韻」推出全新「多肉優格奶昔」系列。（圖／TrueWin初韻提供）

▲初韻推出全新「多肉優格奶昔」系列。（圖／TrueWin初韻提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼酸奶水果撈後，人氣手搖飲品牌「TrueWin初韻」又推出全新「多肉優格奶昔」系列，選用新鮮水果加入優酪乳後打成清涼冰沙口感，一次就有6口味選擇，像是草莓、酪梨、焦糖布丁等，每一口都能喝到綿密滋味，即日起於全門市上市，更祭出限時3天買1送1優惠。

▲▼「TrueWin初韻」推出全新「多肉優格奶昔」系列。（圖／TrueWin初韻提供）

▲首推多肉酪梨優格。

初韻推出全新「多肉優格奶昔」系列，一共有6口味選擇，首推「多肉酪梨優格」，選用含有豐富的omega3、維生素E的加倍酪梨鮮果搭配優酪乳，售價95元；「多肉草莓優格」是酸甜草莓與蔓越莓無糖優酪乳的組合，營養滿分，售價95元；「多肉芒果優格」則是使用當季新鮮芒果結合優酪乳，售價95元。

▲▼「TrueWin初韻」推出全新「多肉優格奶昔」系列。（圖／TrueWin初韻提供）

▲二顆焦糖布丁優格放進2顆焦糖雞蛋布丁。

水果系列還有「多肉香蕉優格（售價90元）」、「多肉覆盆莓優格（售價85元）」，更推出大小朋友都愛的「二顆焦糖布丁優格」，加入2顆濃厚焦糖雞蛋布丁搭配無糖優酪乳，香氣十足，每杯售價85元，即日起於全門市開賣。

為歡慶新品上市，7月19日起至7月21日限時3天每日中午12時至晚上8時可享「指定飲品買1送1」，7月19日優惠品項為「多肉酪梨優格」、7月20日是「多肉芒果優格」、7月21日是「二顆焦糖布丁優格」，每人限購1組。

▲▼日出茶太推出夏季最新「真葡萄系列飲品」。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太推出夏季最新「真葡萄系列飲品」。（圖／日出茶太提供，下同）

另外，日出茶太近日則推出夏季最新 「真葡萄系列飲品」，一共有3款限定飲品，「真葡萄果粒冰沙」選用吃得到葡萄果粒的冰沙搭配綠茶凍，酸甜沁涼滋味結合茶香，讓人忍不住一口接一口；「真葡萄果粒紅茶」是以紅茶作為基底，放進葡萄果粒、綠茶凍等料，咀嚼口感十足；「真葡萄果粒綠茶」則是改用綠茶茶底結合葡萄果肉。

▲▼日出茶太推出夏季最新「真葡萄系列飲品」。（圖／日出茶太提供）

▲真葡萄系列更加碼推出3款「葡萄情話」杯套。

真葡萄系列更加碼推出3款「葡萄情話」杯套，可愛吸睛的誇張葡萄杯套配上撩人逗趣情話，即日起於全門市上市，提醒杯套共3款，凡購買真葡萄系列新品即附贈1款，每店隨機限量送，送完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 TrueWin初韻 日出茶太

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