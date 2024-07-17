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金門坑道音樂節開賣！北市國二胡首席+詩人向陽「一生必聽」

▲▼金門坑道音樂節7月19日開賣。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門坑道音樂節7月19日開賣。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門坑道音樂節即將邁入第16年！今年預計於10月12至13日共舉辦6場次，且自7月19日（星期五）14時整開放網路售票，酌收報名費每人200元整，名額有限，請各位樂迷把握機會。

▲▼金門坑道音樂節7月19日開賣。（圖／記者林名揚翻攝）

內政部國家公園署金門國家公園管理處指出，為打造金門特色觀光活動，並活化戰役史蹟，自民國98年起，持續於翟山坑道舉辦金門坑道音樂節，至今已邁入第16年。音樂節不僅呈現金管處持續活化、保存戰役史蹟的決心，也將翟山坑道的歷史意義及價值做更深度的推廣。

為期兩天的音樂節，第一天邀請曾任台北市立國樂團二胡首席王瀅絜、詩人向陽一同演出，具強烈東方色彩的二胡、充滿故事的詩歌，帶來東西方音樂的交錯碰撞。演出內容也包含了作曲家林佳瑩及詩人向陽，為金門坑道音樂節專屬創作之樂曲、詩作。第二天將由男中音林政勳、女高音賴珏妤以迷人、細膩的嗓音，搭配藝術總監大提琴張正傑與三位頂尖音樂家所組成的弦樂四重奏，為音樂會增添深刻的情感。

▲▼金門坑道音樂節7月19日開賣。（圖／記者林名揚翻攝）

金管處表示，適逢龍年，音樂節以欣欣向「龍」為主軸，期望透過音樂帶給民眾活力與希望。兩日各規劃3場次活動，民眾可至「OPENTIX兩廳院文化生活」售票系統購票。

▲▼金門坑道音樂節7月19日開賣。（圖／記者林名揚翻攝）

關鍵字： 金門 音樂節 坑道 演出 歷史

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