開箱／新加坡4大新景點！世界首個玻璃纜車　夜間光影公園超夢幻

▲「新加坡纜車」為全世界唯一一個會穿過辦公大樓的纜車。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／新加坡報導

擁有「大自然中的城市」之稱的新加坡，面積不大只有734平方公里，近年築起許多新景點，本篇就開箱4大新景點，其中有世界首個玻璃纜車、超絢麗夜間光影公園，且新加坡離台灣也很近，許多航空公司都有直飛，推薦可以搭乘被評為「五星級航空」之一的「新加坡航空」，只要4小時就抵達，盡情在獅城探索。

1.新加坡纜車

「新加坡纜車」為慶祝今年成立50周年，特別打造世界首個「天眼纜車」，圓形造型超吸睛，全玻璃車廂能一覽風景，更特別的是，不同於在其他國家搭纜車大多只能欣賞自然美景，搭新加坡纜車能一次收藏城市景與自然風景，甚至還能俯瞰名勝世界、環球影城等著名地標，而新加坡纜車也是全世界唯一一個會穿過辦公大樓的纜車。

▲▼慶祝今年50周年，新加坡纜車推出全新「天眼纜車」，為世界首個圓形纜車。（圖／記者周姈姈攝）



▲天眼纜車為全玻璃車廂，窗外風景一覽無遺。（圖／記者周姈姈攝）



▲天眼纜車選用玻璃地板，能看見大船從腳邊經過。（圖／記者周姈姈攝）



另外，新加坡纜車今年也與同樣迎接50周年的Hello Kitty聯名，在花柏山線推出一系列Hello Kitty主題車廂，從纜車外觀到內裝都能看見Hello Kitty耍萌。

▲新加坡纜車今年也與同樣迎接50周年的Hello Kitty聯名，在花柏山線推出一系列Hello Kitty主題車廂。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼Hello Kitty主題車廂從裡到外都有可愛圖案。（圖／記者周姈姈攝）



2.聖淘沙心之音

「聖淘沙心之音」位於聖淘沙中心，今年3月才開幕，是一條長約350公尺的步道，能讓旅客從北部的聖淘沙名勝世界漫步至海岸風光幽靜秀麗的南部沙灘，沿途都能沉浸在多感官體驗之中。

▲▼「聖淘沙心之音」今年3月新開幕，推薦旅客晚上再來，點燈之後非常有氣氛。（上圖／聖淘沙發展局提供；下圖／記者周姈姈攝）



聖淘沙心之音佔地3萬平方公尺，突破了傳統公園設計的界線，將令人稱奇的建築與自然美景融為一體，更打造6座感官庭院，分別為觀徑、觸閣、馨境、韻源、浸庭和光苑，每一個庭院都為旅客提供身臨其境的視聽體驗，從早到晚呈現不同氛圍，特別是夜晚點燈最美。

▲此為「馨境」，旅客能在這森林般的環境中放慢步調，享受大自然散發的芳香。（圖／聖淘沙發展局提供）



▲▼此為「韻源」，隨著寧靜的音樂放鬆身心。（上圖／聖淘沙發展局提供；下圖／記者周姈姈攝）

▲「光苑」有一整排高聳的花朵，夜晚會以有節奏變化的彩色燈光照亮廣場，旅客能漫步其中，沉醉在絢麗的夜光之中。（圖／聖淘沙發展局提供）



而夜幕降臨，白天的感官將轉為夜間的壯麗奇觀，聖淘沙心之音夜間體驗的最大亮點絕對是「逸飛星空」，每晚19:50開始，這是東南亞獨一無二的戶外沉浸式燈光藝術和擴增實境體驗，透過燈光秀和數位地面投影，編織出扣人心弦的夜間奇觀。

▲聖淘沙心之音夜間體驗的最大亮點就是「逸飛星空」，每晚19:50開始，透過燈光秀和數位地面投影，編織出扣人心弦的夜間奇觀。（圖／聖淘沙發展局提供）



3.TRIFECTA

「TRIFECTA」於2023年10月開幕，是亞洲第一座衝浪、滑雪、滑板三合一的綜合運動遊樂景點。TRIFECTA擁有亞洲最大的室內衝浪場，寬10公尺、浪高達1.5公尺，還可調節大小，讓所有不同程度的旅客都能體驗衝浪的樂趣；滑板場地的深度和弧度適合滑板與衝浪滑板，對於新手來說，能帶來絕佳的入門體驗。

▲▼TRIFECTA擁有亞洲室內最大衝浪場，還會有教練耐心教導衝浪訣竅。（圖／記者周姈姈攝）



雪場則分為3大區域，適合單板滑雪與雙板滑雪。最新的「滑雪模擬器」，具有同類最佳的模擬速度，最高可達35公里/小時，並有4個方向的動作，可移動至22度角，以模擬自然山地地形，還可根據不同的技能水平進行調節，適合初學者和經驗豐富的滑雪者在登山前進行練習，最大限度地利用登山時間。

▲「滑雪模擬器」不僅能模擬自然山地地形，還可根據不同的技能水平進行調節，非常適合初學者與經驗豐富的滑雪者在登山前進行練習。（圖／記者周姈姈攝）



另外則是「滑雪單板自由式旱坡區」，適合想要在安全環境中嘗試跳躍和後空翻等流行單板技巧的中級和高級滑雪者；還有「自由式滑雪區」，使用特殊的乾坡材料，專為想練習技巧的滑雪者而建，方便滑雪者無需親自前往滑雪場就能磨練進階的滑雪技巧。

▲TRIFECTA還設有「滑雪單板自由式旱坡區」、「自由式滑雪區」，讓滑雪者能更近一步訓練滑雪技巧。

▲▼滑板場地的深度和弧度適合滑板與衝浪滑板，對於新手十分友善。（圖／TRIFECTA提供）

4.Bird Paradise飛禽公園

「Bird Paradise」前身是1971年開業的「裕廊飛禽公園」，原本位於新加坡裕廊山上，後來搬遷至萬禮重新打造為「Bird Paradise」，天空網變得更高更大，並於2023年5月正式開放，現在是亞洲最大的飛禽公園，同時也成為萬禮野生動物保護區的一部分，而該保護區還有新加坡動物園、夜間野生動物園以及即將建成的雨林野生公園。

▲Bird Paradise於2023年5月正式開放，現在是亞洲最大的飛禽公園。（圖／記者周姈姈攝）



▲▼Bird Paradise規劃8座大型戶外鳥舍，在園區裡隨時隨地都能遇見不同品種的鳥類。（圖／記者周姈姈攝）

Bird Paradise佔地17公頃，全區規劃8座大型戶外鳥舍，共有400多個鳥類品種、3500多隻鳥，若參加園區導覽，還可以跟超可愛又親人的斑犀鳥（oriental pied hornbill）近距離互動、餵食，導覽員會引導旅客與斑犀鳥Sally認識，旅客可以摸摸Sally或是餵Sally吃藍莓，另外，導覽員也會準備飼料碗，旅客只要拿著飼料碗不動，就會有可愛的鳥兒飛來站在飼料碗上進食，絕對是新加坡最療癒的體驗。

▲若參加園區導覽，就能與斑犀鳥近距離互動、餵食，此鳥為斑犀鳥Sally。（圖／記者周姈姈攝）

▲導覽員會引導旅客與Sally互動，可以輕輕撫摸Sally的身體，非常療癒可愛。（圖／記者周姈姈攝）

▲旅客只要舉著飼料碗不動，就會有小鳥自己上門進食。（圖／記者周姈姈攝）

▲甚至還能吸引到2隻小鳥一起來進食。（圖／記者周姈姈攝）