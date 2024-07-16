疫後機票價格飆高　航空業嘆「飛機缺工缺料」：6年內恐難降價

▲華航台北-西雅圖航線於7月14日復航，桃園機場灑水祝賀。（圖／華航提供）

記者蔡亞樺／西雅圖報導

疫後機票高漲，中華航空總經理高星潢指出，目前航班運能不足，機票維持在高檔，可能2026年或2030年，票價才能回穩；華航表示，整體客運航班恢復至疫情前8成，將持續擴充機隊運能，引進新世代窄體客機A321neo，777F貨機在8月完成最後1架交付，提升美線貨運班表及密度，衝刺客貨運營收成長。

華航今年上半年合併營收988.81億元、年增10.01%，其中客運收入646.76億元、年增17.01%，台灣往返日韓、美國旅客持續成長，北美及歐洲等長程航線已恢復至疫前規模，7月14日復飛台北-西雅圖航線，預估北美整體營收成長逾5%。

慶祝台北-西雅圖航線復飛，華航於西雅圖當地時間15日晚間舉行開航慶祝酒會，華航總經理高星潢說，受限航機運能不足，目前每周直飛西雅圖共5班次，未來新飛機到了，加密航班數增加，審慎評估增加美國其他航點。

▲華航總經理高星潢出席華航台北-西雅圖開航慶祝酒會。（圖／記者蔡亞樺攝）

機票價格居高不下，高星潢認為是供需問題，現在缺工缺料，飛機來不及做出來，供不應求，機票價格一定會維持在高檔，至於維持多久，他詢問3家最大租機公司，一家說到2026年才能回到正常，還有說要到2028年甚至2030年，才會回穩到正常機制。

華航表示，將持續擴充機隊運能，引進新世代窄體客機A321neo，預計今年底機隊架數達15架、全機隊25架於2026年交付完畢，並引進A350租機，目前派飛羅馬、新加坡等航線，2025年將開始迎接全新787機隊，將擔綱區域、紐澳等中長程主力機隊，787機隊共有24架，預計2028年全數交付。

在貨機部分，華航表示，具節油高效能的777F貨機今年已引進2架，8月完成最後1架交付，10架777F全數到位。隨著客運航線啟航，客機腹艙載貨增加，同時提升美線貨運班表及密度，衝刺營收成長。

▲星宇航空台北-香港首航班機。（圖／星宇航空提供）

各航空業陸續拓展航點、增加航班，星宇航空於今（16日）正式開闢香港航線，首航班機JX231於上午8時21分啟航，香港國際機場以灑水儀式表達歡迎。星宇航空表示，持續擴張機隊，目前有13架A321neo、5架 A330neo 及5架 A350-900，共23架航機。