珍煮丹matsui第2波聯名　推台灣限定「狗狗悠遊卡、環保杯」

▲「珍煮丹Xmatsui」第2波聯名周邊登場。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「珍煮丹」今年6月找來日本藝術家「matsui」合作，聯手推出超可愛狗狗限定手搖杯身，無論是戴著墨鏡還是托腮模樣通通療癒爆表。業者今（16）日宣布推出第2波聯名周邊，有大容量透明環保杯，以及台灣專屬悠遊卡，通通看得到萌狗身影，粉絲肯定要收藏。

▲嘻瓜Card悠遊卡是台灣專屬限定。

「珍煮丹Xmatsui」第2彈聯名登場，推出2款可愛周邊，首推台灣專屬「嘻瓜Card悠遊卡」，一組有3張不同設計，是藝術家matsui結合日本旅遊必備的Suica卡（西瓜卡）和珍煮丹新品「西瓜飲」設計而成，3張悠遊卡上可以看到可愛狗狗萌樣，超欠收藏。

▲「拎GO杯」可以看到一黑一白的狗狗互相擁抱模樣。

另一款是大容量透明環保「拎GO杯」，杯身可以看到一黑一白的狗狗互相擁抱的溫馨模樣。即日起搶先開賣「Ｗant財悠遊GO」組合，一次就能擁有拎GO杯及嘻瓜Card悠遊卡，售價1699元，網路限量100組，前40組還能拿到藝術家親筆簽名。

7月20日起凡於全門市購買任一飲品、輕食即可加購「拎GO杯」1個，購買2杯可加購2個周邊，以此類推。

▲▼首波聯名有狗狗手搖杯身、厚片盒。

此外，「茶湯會」近日跨界找來「新竹都城隍廟」聯名推出「Black Project玩黑計畫」，在飲品、輕食當中加入「竹炭粉」打造吸睛造型。其中，飲品部分首推「耀黑芝麻凍豆漿」，是以翡翠綠茶混搭香醇濃郁豆漿，再加入Q軟芝麻奶凍，香氣十足，另一杯「耀黑檸檬朵朵」則是養樂多綠茶與新鮮檸檬汁的組合。

▲「茶湯會X與新竹都城隍廟」跨界推出一系列聯名。（圖／茶湯會提供，下同）

輕食部分有「耀黑系列雞蛋糕」，在餅皮中加入竹炭粉製成黑色外衣，除了原味外，更推出花生、芝麻2款新口味，花生口味是嚴選花生醬調製而成，口感絲滑又濃郁，芝麻口味則在芝麻粉中加入香濃卡士達；而茶湯會龍富店則限店推出「耀黑系列貝果」，有玫瑰乳酪、雞胸肉蜂蜜芥末、花生乳酪3口味選擇。

▲飲料杯也換上全新聯名紙杯，加碼還推限定杯袋。

茶湯會還加碼設計2款聯名紙杯，是以黑白線條感結合文字變化製成，其中有1款更特別印上城隍爺插畫，以上飲品、輕食、紙杯已於7月15日正式上市。

最後的聯名周邊「嘿嘿！來杯袋」則特意使用防水耐磨的尼龍布材質，實用環保又好看，預計8月1日開賣，每個售價228元，消費滿額則可用加購價138元入手。