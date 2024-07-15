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史上最多！藏壽司x柯南30款聯名扭蛋7／19登場　滿額加送資料夾

▲30款造型扭蛋！ 藏壽司x名偵探柯南。（圖／藏壽司提供）

▲史上最多！藏壽司x柯南30款聯名扭蛋7／19登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

柯南粉絲注意了！藏壽司再度攜手「名偵探柯南」，7月19日至8月15日推出30款全新造型扭蛋，從壓克力飾品、磁貼到徽章都有，款式數量創下史上最多，而且7月25日起消費滿1,000元還能免費兌換資料夾。

▲30款造型扭蛋！ 藏壽司x名偵探柯南。（圖／藏壽司提供）

▲6款Q版角色與壽司可愛互動的「壓克力飾品」。（圖／藏壽司提供）

這個暑假，藏壽司再度攜手「名偵探柯南」，7月19日起推出的30款聯名扭蛋，包括6款Q版角色與壽司可愛互動的「壓克力飾品」、11款五稜星造型「磁貼2件套」，以及13款基德服裝cosplay「徽章」，可以把柯南、灰原哀、安室透、服部平次，以及怪盜基德等人氣角色通通帶回家。

▲30款造型扭蛋！ 藏壽司x名偵探柯南。（圖／藏壽司提供）

▲11款五稜星造型「磁貼2件套」。（圖／藏壽司提供）

▲30款造型扭蛋！ 藏壽司x名偵探柯南。（圖／藏壽司提供）

▲13款基德服裝cosplay「徽章」。（圖／藏壽司提供）

除了扭蛋，藏壽司也加碼贈送4款「名偵探柯南資料夾」，重現電影裡的精采畫面，例如怪盜基德手持日本刀、3位主角換上基德服裝等，7月25日起消費滿1,000元就能免費兌換。

▲7月25日起消費滿1,000元還能免費兌換資料夾。（圖／藏壽司提供）

▲7月25日起消費滿1,000元還能免費兌換資料夾。（圖／藏壽司提供）

此外，藏壽司也推出「搜尋怪盜基德」社群活動，7月19日至8月15日，全台店鋪每個座位都會隨機張貼一張「基德貼紙」，只要拍照打卡上傳FB或IG並符合官方指定條件，就有機會將「藏壽司x名偵探柯南」神祕好禮帶回家。

▲壽司郎將首度插旗板橋開設「府中店」。（圖／記者黃士原攝）

另外，2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台43家分店，最新開幕的是「台中新時代店」，餐廳地點位於火車站商圈的大魯閣新時代購物中心。而接下來將首度插旗板橋開設「府中店」，這也是新北市第7家門市。此外，壽司郎也在籌備高雄第6間門市「美術館店」，目前都在人力銀行招募員工。

▲壽司郎×原神第二波聯名活動接近尾聲，只到7/16。（圖／壽司郎提供）

壽司郎×原神第二波聯名活動接近尾聲（只到7/16），只要在壽司郎全台門市消費滿500元，即可以180元加價換購1個聯名款鑰匙圈，總計6款，包含珊瑚宮心海、五郎、神里綾人、神里綾華、托馬、八重神子，粉絲要把握最後機會。

關鍵字： 美食雲 藏壽司 柯南 造型扭蛋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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