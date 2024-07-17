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暑假出遊省荷包！會員獨享霜淇淋買一送一　玩樂園還送200元餐飲兌換券

▲▼小人國主題樂園水樂園「WOW轟浪水樂園 」。（圖／小人國授權提供）

▲小人國主題樂園全新登場「BOBO Republic 啵啵共和國」。（圖／小人國授權提供）

大生活中心／綜合報導

炎炎夏日，就是要趁暑假跟三五朋友一起去「七逃」啦！ETtoday APP集結了多家旅遊業者，推出多項優惠好康，有霜淇淋買一送一、遊樂園餐券大方送、爽泡個人湯屋以及親近大自然的超好玩一日遊程，要讓ETtoday的會員們，出門「七逃」還能享受到最超值的遊樂優惠！

▲▼APP饗趣生活優惠。（圖／記者黃凱翊製）

▲饗趣生活專案遊樂優惠一次看。（圖／記者黃凱翊製作）

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桃園龍潭小人國主題樂園不只陸上樂園可以盡情暢玩，暑假再加送佔地超過2000坪的「WOW轟浪水樂園+」：包含全新登場「BOBO Republic 啵啵共和國」、升級版「大雷雨2.0」、「瘋狂實驗室」、「轟浪」、「尼羅灘」等眾多設施讓你/妳免費玩！每日14:30還有可以盡情打水仗的「酷夏水派對」活動，就是要讓你整個玩心大爆發！

▲▼小人國主題樂園水樂園「WOW轟浪水樂園 」。（圖／小人國授權提供）

▲氣墊滑梯親水區怎麼拍都超夢幻。（圖／小人國授權提供）

以粉紅色為主題的全新「BOBO Republic啵啵共和國」氣墊滑梯親水區，充滿了夢幻般的造景與裝飾：超酷、超Chill的「飛天小馬」帶你飛越彩虹雲朵，享受遨遊天際，享受無拘無束的翱翔感受；粉紅色的「海灘小屋」，更是你/妳的夏日秘密基地，每個角落都能拍出網美照片，絕對是IG、Threads瞬間爆紅的流量密碼！

▲▼小人國主題樂園水樂園「WOW轟浪水樂園+」。（圖／小人國授權提供）

▲炎炎夏日最適合去水樂園涼爽一下了！（圖／小人國授權提供）

現在小人國更攜手ETtoday，推出ETtoday會員獨享的超優惠⽅案，只要透過東森幣兌換超值⽅案，就能兌換園區內的餐飲商品券200元，讓你直接省下在園區內吃喝的花費，更享受這次夏日美好時光！

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▲薰衣草森林即日起至6/19迎來「繡球花大賞」,薰衣草森林尖石店。（圖／薰衣草森林提供）

▲薰衣草森林尖石店是夏天避暑好去處。（圖／薰衣草森林提供）

「薰衣草森林」坐落尖石、新社淺山，一年四季都有不同主題花卉，1到3月由薰衣草當家，4到6月是繡球花，7到8月有百子蓮、根節蘭、千曲花各展姿態，9到10月則是顏色豔麗，姿態曼妙的火焰雞冠花領銜演出，點亮翠綠的山林。

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▲薰衣草森林自2001年成立，23年接待超過900萬名旅人。（圖／薰衣草森林提供）

▲薰衣草森林自2001年成立，23年接待超過900萬名旅人。（圖／薰衣草森林提供）

薰衣草森林裡還有許多拍照美景，冬季限定紫色薰衣草希望之丘、鄉村祕密花園、夏季限定繡球花隧道還有愛情鐘樓等，不僅適合全家大小、親子旅遊，也超級適合情侶約會的景點唷！

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在森林最靜謐的地方與花共浴，聽風捎來遠方的聲音，聽樹與樹之間沙沙的對話，閉上雙眼，沉靜片刻，旅人將獲得充電的能量。炎炎夏日就到薰衣草森林避暑，ETtoday會員更有福！只要使用東森幣兌換，就能到薰衣草森林享受「霜淇淋買一送一」的獨家優惠唷。

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▲▼苗栗卓也小屋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲卓也小屋最新的秘密花園。（圖／記者蔡玟君攝）

卓也小屋隱身於苗栗三義鄉客家村落中，沿著芭蕉葉濃密的小徑前行，一旁以茅草、竹材搭建的民宿，每間房型形態各異，掛上大紅燈籠，彷彿走進台灣早期農家聚落。伴隨大量植栽和高聳樹木、池塘中的棧道，如實呈現過往生活的質樸美好。

▲▼苗栗卓也小屋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲苗栗卓也小屋在山中自成一處隱世集落。（圖／記者蔡玟君攝）

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卓也小屋多年來致力於推廣藍染文化，光是染料植物就多達40-50種，包含茜草、紫膠、薯榔、墨水樹及各種藍草等，除了可染製布料之外，青黛、薑黃、甜菜根也能入菜，加進粉粿等食物當中，成為最天然夢幻逸品，色香味俱全讓人不禁食指大動。

▲▼苗栗卓也小屋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「卓也小屋」25年來致力於推廣藍染文化，有多元化商品和DIY體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲卓也小屋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲光是染料植物就多達40-50種，包含青黛、薑黃、甜菜根等均能入菜，彩色的粉粿冰讓人食指大動。（圖／記者彭懷玉攝）

卓也小屋這次同樣也推出了ETtoday獨家專屬會員優惠，只要出示ETtoday APP的好禮兌換券，就能在平日免費入園，用餐還再享商品九折優惠！而且每人可以領2張，快揪朋友一起拿起手機領取優惠，到卓也小屋玩藍染吧。

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▲▼苗栗 自然圈露營。（圖／記者周姈姈攝）

▲苗栗自然圈農場充滿獨特原野花材與沙漠仙人掌。（圖／記者周姈姈攝）

座落苗栗縣卓蘭鎮的「自然圈農場Lofi Land」，整個園區充滿獨特的原野花材與沙漠仙人掌，並以生態工法打造「曠野沙漠」與「溫帶森林」2種園區景觀，讓人一踏進園區就彷彿來到與世隔絕的秘境，沒有任何都市的吵鬧，只有大自然、自己與夥伴們。除了懶人露營區外，自然圈農場還有多樣生態遊程，很適合爸媽帶著小孩子一起來認識大自然。

在「⽣態美學探遊」遊程中，可以跟隨專業的導覽⼈員，探索各種特⾊植物、氣候風格地景，同時也將學習到關於昆蟲、兩棲動物等⽣態的知識，感受⽣命的奧妙。參加「鄉村食農烘焙」活動，將親⼿採集喜歡的香草、可食花卉及農作物，並透過烘焙的⼿法，親⼿製作麵包和pizza。這不僅是⼀次食物製作的體驗，更是將食物與農場、⼤⾃然連結在⼀起的契機。

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▲▼苗栗 自然圈露營。（圖／記者周姈姈攝）

▲透過生態遊程，可以讓小孩子更多地認識大自然動植物的奧妙。（圖／記者周姈姈攝）

而對於喜歡植物的人來說，「植感森林體驗」將是⼀場別開⽣⾯的冒險。在這個遊程中，將通過導覽和實踐的⽅式，認識各種植物，並親⼿採摘喜歡的香草、多⾁、花卉作物。透過修剪枝條、學習扦插技巧，他們將深入了解植物的⽣長過程，並體驗到與⼤⾃然互動的樂趣。

無論是探索微觀世界、感受食農魅⼒，還是探索植物的奧秘，苗栗⾃然圈農場都是暑假親⼦⼩旅⾏的不⼆選擇。現在領取ETtoday APP的好禮兌換券，就能享受單日遊程85折優惠(不限使用人數)！趕快帶著孩⼦們⼀起來感受⾃然之美，共度難忘時光吧。

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▲▼享沐時光莊園渡假酒店。（圖／享沐時光授權提供）

▲享沐時光莊園渡假酒店。（圖／享沐時光授權提供）

不僅僅只有秋、冬季，春、夏季也是很適合來趟療癒與調整身心靈的溫泉之旅，舒緩生活壓力！位於火炎山山腳下的享沐時光，溫泉泉質為碳酸氫鹽泉，是美人湯中的美人湯，PH8.2-8.3 弱鹼性的泉質，沉浸在溫泉之中肌膚可說是很有潤滑感，溫泉出水溫度高達70度，為自然湧出、不加溫、不回收、無色無味的美人湯。

享沐時光設有10間獨立湯屋、男女分開分別有百坪大的裸湯風呂，溫泉池上方更是使用檜木打造，泡湯同時還能聞到檜木的香氣。另讓旅人們可以自由隨心選擇想要的泡湯方式！

▲▼享沐時光莊園渡假酒店。（圖／享沐時光授權提供）

享沐時光最吸睛的還有「露天風呂」，主打不回收也不加溫的天然碳酸氫鹽泉，由於泉質富含礦物質，泡完湯後肌膚會變得十分滑順，也就是俗稱的美人湯。露天風呂除了有各種不同溫度的溫泉池、SPA外，還有長達40米的游泳池，烤箱與蒸氣室等設施，如果是晚上來泡湯，還能看到滿天星斗，絕對是在都市內無法體驗到的享受！

▲▼享沐時光莊園渡假酒店。（圖／享沐時光授權提供）

現在領取ETtoday APP的好禮兌換券，就能享受享沐時光與ETtoday獨家推出的多項優惠，除了獨立小湯屋跟雙池大湯屋，還有露天／裸湯風呂泡湯通通都享有8折優惠。喜愛放鬆身心靈、泡溫泉的旅人們千萬別錯過啦！

ETtoday APP擁有多項會員專屬優惠好康！只要打開APP，點選右下角的「會員中心」－「好禮兌換區」，就可以輕鬆使用東森幣兌換多項優惠商品，除了霜淇淋買一送一外，還有多項住宿優惠券、遊樂園折抵券等等，快下載ETtoday APP讓自己「嗨一夏」吧！

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操作步驟圖如下↓↓↓

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