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京都最新觀光特急巴士上路！直達清水寺、祇園　免和當地人擠公車

▲▼京都清水寺，京都旅遊，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京都最新觀光特急巴士，帶旅客直達清水寺。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

為了紓解旅客和當地人搶搭公車亂象，京都市政府從即日起推出最新觀光特急巴士，在周末與國定假日分兩條路線行駛，10分鐘就能到清水寺、祇園，如果有購買「地下鐵‧巴士1日劵」還能在當天無限次搭乘。

▲▼京都車站。（圖／記者蔡玟君攝）

▲最新觀光特急巴士均從京都車站出發。（圖／記者蔡玟君攝）

京都觀光特急巴士分為「EX100清水寺・祇園・銀閣寺線」和「EX101 清水寺線」，均從京都車站出發，前者經過清水寺後沿途停靠岡崎公園美術館、平安神宮和銀閣寺， 第二條路線則可直達清水寺。

為了方便旅客辨識，京都觀光特急巴士在車頭就以粉底白字標示，並採前門上車付費（或刷一日券），後門下車，新巴士上路後，讓旅客不用再與當地人擠公車，還更節省交通時間。

▲▼京都舊三井家下鴨別邸。（圖／京都市台灣推廣事務所提供）

▲京都舊三井家下鴨別邸。（圖／京都市台灣推廣事務所提供）

隨著夏日到來，即日起至9月30日為止京都也推出京都夏日之旅，限定開放8處登錄為世界遺產的名勝古蹟、建築、庭園與繪畫等，讓旅客能看到平時未常設展示的空間，例如國家重要文化財「舊三井家下鴨別邸」特別開放主屋2樓空間，能夠一覽庭園美景之外，指定週末還有夜間點燈，讓別邸更增添了懷舊氣息。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 京都旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列

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