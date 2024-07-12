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開箱花蓮潔西艾美度假酒店！房內看縱谷山海　天空酒吧看百萬夜景

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮潔西艾美度假酒店大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／花蓮報導

要說花蓮近期最受矚目的飯店，就是「花蓮潔西艾美度假酒店」了！該酒店為萬豪集團在台灣首間艾美度假品牌，更擁有多個獨特亮點，包括為花蓮最高建築、少數在市中心擁有溫泉的飯店，還有花蓮最高空中酒吧，本篇就實際開箱，告訴你飯店亮點。

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼酒店大廳設計有生命樹意象，同時結合原住民圖騰藝術。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

1.大廳亮點

結合艾美品牌的藝術調性，從大廳就可看到許多融入台灣在地文化意象的藝術，例如大廳以澳洲藝術家設計生命樹概念，延伸至Check in櫃檯後方以線編織成的花蓮群山意象；4522片琺瑯片製成的藝術品懸掛於大廳一隅，遠看宛如蝴蝶飛舞般，呈現台東蝴蝶谷景觀意象，同時牆面也可看到大量編織藝術呈現花東原住民圖騰。

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「北緯23度」咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲甜心坊未來將提供點心、麵包。（圖／記者蔡玟君攝）

在大廳一旁的「北緯23度」咖啡廳，取自酒店實際所在的緯度位置取名，同樣是艾美品牌代表特色之一；咖啡廳旁的甜心坊，未來將提供點心、麵包，旅客可以坐在落地窗前享用。

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲經典客房14坪起。（圖／記者蔡玟君攝）

2.客房亮點

酒店全館共252間客房，為14坪至21坪，客房樓層分佈為9樓以上，業者表示，作為花蓮縣最高建築，加上市區也極少數有設於9樓以上客房的飯店，因此旅客在房裡能以完全無遮蔽視野欣賞山海與市區景觀。

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼所有客房都有咖啡機與浴缸。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

所有客房均設有咖啡機，呼應艾美品牌中特有的咖啡文化，經典客房就享有大面積窗景，還設有獨立方形浴缸，以席夢思品牌作為寢具，讓旅客能擁有舒適睡眠。

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店擁有自己的天然溫泉，部分房內就能泡到溫泉，未來有待溫泉標章核可就能提供服務。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

由於酒店擁有自己的天然溫泉泉源，因此設有溫泉客房，讓旅客能邊泡湯、放鬆賞景，是花蓮潔西艾美最大特色之一，不過業者也表示，目前溫泉標章仍在申請當中，通過後即能提供一系列泡湯服務。

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼尊貴環景套房擁有三面窗景，獨享花蓮山海景觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

21坪的尊貴環景套房則獨享三面窗景，近270度視角直接將花蓮山海盡收眼底，房內也區分為客廳、臥房、浴室，更有走入式衣帽間，提供更細緻的硬體設施服務。

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲全日餐廳「探索廚房」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲早餐吃得到公正包子、剝皮辣椒餛飩湯、班尼迪克蛋等。（圖／記者蔡玟君攝）

3.餐飲亮點

花蓮潔西艾美有兩間主要餐廳，一間為全日餐廳「探索廚房」，如早餐吃得到公正包子、剝皮辣椒餛飩湯、班尼迪克蛋等多樣化選擇；從7月5日起，周五、周六提供午、晚餐吃到飽服務，餐點特色包括北平烤鴨、慢烤牛肉、原住民特色烤肉，還有阿美族著名的「十菜一湯」，以及手工窯烤PIZZA等，提供多元餐飲選擇。

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲中餐廳「至寶軒」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼招牌菜「先知鴨粽」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店擁有花蓮最高空中酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

另一中餐廳「至寶軒」，延續大廳沈穩內斂木質調設計，則主打口感媲美乳鴿的「先知鴨粽」。主廚選用產自花蓮玉里飼養28天乳鴨，以秘製醬汁醃製入味，再吊起風乾，之後在鴨肚內填滿港式臘味飯，最後進爐烤至外皮油亮酥脆，備受饕客喜愛，想品嚐必須3天前預訂。而在酒店頂樓，則有一處花蓮最高空中酒吧，旅客可以事先預訂，入夜後能俯瞰市區百萬夜景邊享受微醺時光。

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼露天泳池與健身房區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還有兒童俱樂部。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮潔西艾美度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

4.公共設施

作為度假酒店，除擁有露天泳池、桑拿、健身房等基礎設施外，館內設有兒童俱樂部，從溜滑梯、小露營帳蓬、玩具車到積木等應有盡有，還有多種DIY遊程，讓小朋友在這裡能玩上一整天。

▲▼全新紀錄片《0403地震實錄‧款待的力量》。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

▲▼太魯閣晶英酒店推出全新紀錄片《0403地震實錄‧款待的力量》，讓民眾了解強震後，那些在山中的日子，以及發生在峽谷中的故事。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

▲▼全新紀錄片《0403地震實錄‧款待的力量》。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

新飯店持續創造新意吸引旅客，而原本就立足於花蓮的酒店，則以正向的力量直面此次403大地震。太魯閣晶英酒店雖然於日前宣布將延長暫停營業至8月底為止，不過即日起，在官方Youtube頻道推出全新紀錄片《0403地震實錄‧款待的力量》，透過影像力量，紀錄強震後成為山中孤島下，仍成為救災幫手與旅客避難的堡壘，提供一方庇護，直到最後一位房客安全退房、踏上回家的路。

太魯閣晶英表示，透過影像希望讓更多人知道山林裡那些日子和那些故事，即使天災不會選在準備好的時候降臨，但在危機中，如何堅持款待精神，並升級轉化為支持與關懷，更藉由影片，希望讓旅客了解，花蓮很好，山林正休養生息，待靜待一段時光，終會以不同面貌讓旅客能再次走進山中，感受峽谷之美。

關鍵字： 花蓮旅遊 飯店旅館 星級飯店 度假旅館 台灣特色系列

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