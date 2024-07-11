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珍煮丹致歉優惠來了！「紅茶拿鐵買1送1」限時3天喝　

▲▼珍煮丹紅茶拿鐵。（圖／珍煮丹提供）

▲珍煮丹推出限時3天姍姍紅茶拿鐵買1送1優惠。（圖／珍煮丹提供）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「珍煮丹」於今年初更換鮮奶供應商，原為小農鮮奶改為光泉乳香世家，卻因內部疏失未即時更新於官網及外送平台描述遭查出，10日出面致歉並緊急訂正資訊。為表歉意，業者祭出「姍姍紅茶拿鐵買1送1」優惠，7月13日起限時3天開跑，每人不限購買杯數，各門市售完為止。

珍煮丹推出限時3天「姍姍紅茶拿鐵買1送1」致歉優惠，7月13日起至7月15日凡於門市購買姍姍紅茶拿鐵1杯，即可免費爽喝第2杯，提醒優惠限買大送大，買中送中，每人不限購買杯數，各門市每日數量有限、售完為止，加料則須額外補差價。

珍煮丹也再度道歉表示：「珍煮丹一直致力於提供最高品質的產品和服務，因疏忽給您帶來的不便，我們深感遺憾。品牌內部已採取緊急措施以確保類似情況不再發生，並將持續努力提升我們營運服務和品質水準。」

▲▼CoCo奶茶三兄弟 。（圖／CoCo提供）

▲CoCo至7月31日前也有2大飲品買1送1 。（圖／CoCo提供）

另，CoCo至7月31日前也有「2大飲品買1送1」優惠，優惠品項有「奶茶三兄弟」、「檸檬冬瓜露」，只要透過foodpanda即可享「同品項買1送1」，限大杯，各門市數量有限、售完為止。

「奶茶三兄弟」是選用濃郁奶茶搭配布丁、仙草及Q彈珍珠3種料，咀嚼口感十足；「檸檬冬瓜露」則是甘甜冬瓜結合酸甜檸檬，清涼又止渴。

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