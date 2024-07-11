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周一至周三午餐4人行1人免費　台北萬豪半自助餐海鮮季7／13開跑

▲台北萬豪酒店的Semi-Buffet「Garden Kitchen」，7月13日至9月15日推出「海味狂饗夏日海鮮季」。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲台北萬豪酒店的Semi-Buffet「Garden Kitchen」，7月13日至9月15日推出「海味狂饗夏日海鮮季」。（圖／台北萬豪酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北萬豪酒店的Semi-Buffet「Garden Kitchen」，7月13日至9月15日推出「海味狂饗夏日海鮮季」，螃蟹、松葉蟹腳、九孔鮑魚、烤西班牙巨魷足無限量供應，活動期間再加碼周一至周三午餐時段，可享4人同行1人免費。

位於台北萬豪酒店一樓Garden Kitchen，7月13日至9月15日推出「海味狂饗夏日海鮮季」，自助餐檯的冷盤區除了供應「和風鯛魚皮沙拉」、「雞尾酒醬冰小卷」、「泰式小花枝沙拉」之外，極鮮海物Bar區還有螃蟹、松葉蟹腳、九孔鮑魚、淡菜和各式生魚片，全都可以吃到飽。

▲台北萬豪酒店的Semi-Buffet「Garden Kitchen」，7月13日至9月15日推出「海味狂饗夏日海鮮季」。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲金黃軟殼蟹。（圖／台北萬豪酒店提供）

熱食區部份，「焗烤日月貝」選用澎湖日月貝，用起司焗烤後，再以些許蝦卵點綴；「金黃軟殼蟹」把酥炸後的軟殼蟹，搭配主廚特製塔塔醬，吃進滿嘴鮮甜蟹肉；「泰式蝦餅」以新鮮白蝦、花枝漿手工打製後現炸，內餡厚實多汁；「烤西班牙巨魷足」則是假日限定菜色，以茶葉、紅酒及新鮮蔬菜燉煮數小時，待入味後燒烤，再撒上西班牙香料及小洋蔥，肉質Q彈可口。

▲台北萬豪酒店的Semi-Buffet「Garden Kitchen」，7月13日至9月15日推出「海味狂饗夏日海鮮季」。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲假日限定菜色「烤西班牙巨魷足」，以茶葉、紅酒及新鮮蔬菜燉煮數小時，待入味後燒烤，再撒上西班牙香料及小洋蔥，肉質Q彈可口。（圖／台北萬豪酒店提供）

Garden Kitchen屬於半自助餐廳（Semi-Buffet），點用主餐即可免費享用自助餐檯上的各式美食，在「海味狂饗夏日海鮮季」期間，平日周一至周五可單點自助吧（每位1,390元起+10%），但假日需加點主餐，價格1,580元起+10%。此外，活動期間的周一至周三午餐時段，飯店加碼4人同行1人免費，贈送以低價品項為優先，不適用於雙人分享、海陸組合主餐。

▲台北凱撒Buffet推早鳥優惠，用餐日前7天電話預訂晚餐，同桌兩人皆享7折。（圖／台北凱撒提供）

另外，隨著天氣逐漸炎熱，台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳推出開胃的泰式料理，包括國民美食「青木瓜沙拉」、清涼開胃的「泰式皮蛋」、鹹香道地的「炒河粉」、香氣濃郁的「綠咖喱魚」，而平日晚餐及假日午晚餐期加碼推「威靈頓牛排」吃到飽。

▲台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳餐檯推出開胃的泰式料理。（圖／台北凱撒提供）

除了菜色升級，Checkers也推出早鳥優惠，即日起至8月31日，用餐日前7天電話預訂周一至周四晚餐，可享同桌2人7折（服務費以原價10%計算），每日限量50組（2人1組）。另外，8月31日前的周一至周四，凡年滿65歲並出示身分證件，即享晚餐65折。

關鍵字： 美食雲 台北萬豪 Garden Kitchen Semi-Buffet 美食優惠

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