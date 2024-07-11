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躺床賞大稻埕煙火！ 「6飯店夏日節優惠」一次看　加碼餐車賞煙花

▲捷絲旅台北西門館即日起至8月10日推出「大稻埕夏日節」住房專案，以精緻雙人房為例，兩人成行每人每晚只需1,900元起。（圖／圖片來源大稻埕夏日節官網、捷絲旅提供）

▲「2024大稻埕夏日節」7月17日、7月24日、7月31日晚間8點施放300秒煙火，8月10日加碼至480秒煙火秀。（圖／大稻埕夏日節官網）

記者彭懷玉／台北報導

七夕盛事「2024大稻埕夏日節」將於7月17日起一連25天開跑，以下6家飯店祭出相關住房專案，包含晶華旗下Just Sleep捷絲旅台北西門館，雙人成行含早餐每人每晚只需3,800元起，贈台北淡水夕陽遊河船票及臺虎精釀啤酒；台北凱達飯店每房4,699元起，含早餐、贈啤酒及軟飲各2瓶；住君品酒店則贈「大稻埕貨櫃市集」餐飲抵用券。

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▲捷絲旅台北西門館即日起至8月10日推出「大稻埕夏日節」住房專案，以精緻雙人房為例，兩人成行每人每晚只需1,900元起。（圖／圖片來源大稻埕夏日節官網、捷絲旅提供）

▲捷絲旅台北西門館即日起至8月10日推出「大稻埕夏日節」住房專案。（圖／業者提供）

Just Sleep捷絲旅台北西門館
即日起至8月10日，Just Sleep捷絲旅台北西門館推出「大稻埕夏日節」住房專案。凡依房型人數入住，即可免費獲贈台北淡水夕陽遊河船票及臺虎精釀啤酒，並享用翌日豐盛吃到飽自助式早餐。以精緻雙人房為例，兩人成行每人每晚只需1,900元起。官網訂房加購高鐵車票另享7.8折起優惠，房價已含每房每晚10%服務費及5%稅金。

▲捷絲旅台北西門館即日起至8月10日推出「大稻埕夏日節」住房專案，以精緻雙人房為例，兩人成行每人每晚只需1,900元起。（圖／圖片來源大稻埕夏日節官網、捷絲旅提供）

▲以精緻雙人房為例，兩人成行每人每晚只需1,900元起。（圖／業者提供）

Just Sleep捷絲旅台北西門館補充，從酒店到會場交通便利，從捷運西門站出發，僅一站到北門站下車後，步行約10分鐘即可抵達夏日節現場，每周三有不同主題煙火秀可欣賞，8月10日壓軸七夕情人節更將施放長達480秒的「戀曲140」煙火秀，呼應台北建城140周年。此外，現場還有5場音樂展演、超過500公尺的河岸光廊、貨櫃市集及特色美食。

▲台北凱達大飯店推「美好童夢」住房專案。（圖／業者提供）

▲台北凱達大飯店精緻客房每房4,699元起。（圖／業者提供）

台北凱達大飯店
台北凱達大飯店將針對壓軸場煙火祭出優惠，凡旅客預訂8月10日大稻埕夏日節住房專案，除了依房型人數提供早餐之外，再加碼贈夾子園5次夾物體驗券2張、啤酒及軟性飲料各2瓶，精緻客房每房4,699元起，若入住原價22,800元的豪華套房，只要10,999元，含兩客百宴自助式早餐，加贈Mini Bar零食盤、紅酒乙瓶。另外，即日起至9月30日於官網訂房並加購高鐵車票，平日再享票價最低7折起優惠。

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君品酒店
鄰近台北後車站的君品酒店，因應「大稻埕夏日節」將到來，即日起至9月30日推出一泊二食住房專案，凡預訂5,600元起雅緻客房即可免費升等豪華客房，翌日早還可大啖經典台式人氣早餐及自助吧。比較特別的是，住房贈餐飲千元抵用金，旅客可至飯店內的Ciao西西里牛排餐酒館，享用主廚以原木直火炭烤的西西里島傳統料理，或到17家「大稻埕貨櫃市集」使用抵用券。

▲大稻埕夏日節遊河,六福萬怡豪華家庭房,六福居都會景觀套房,六福居happyhour。（圖／業者提供）

▲5,499元起能入住六福居18坪大、廳房獨立的都會景觀套房。（圖／業者提供）

台北六福萬怡酒店、六福居公寓式酒店
六福旅遊集團旗下2飯店推出「大稻埕夏日節」住房專案，即日起至8月10日，住宿即享大稻埕遊河體驗船票2張，民眾可至大稻埕碼頭搭乘遊艇，沿途欣賞光廊燈飾妝點河岸，結束後再到貨櫃市集覓食，並相約河岸邊近距離觀賞煙火秀，為旅程劃下完美句點。

入住位於南港的六福萬怡酒店，雙人一泊一食售價6,399元起，並升等13坪大的豪華家庭房，若攜12歲以下孩童一起入住，再贈敘日buffet兒童早餐一客。此外，凡訂此專案即享夏日節大稻埕碼頭遊河門票2張，可搭乘遊艇享市值700元的雙人50分鐘的大稻埕遊河體驗。

鄰近捷運中山站的六福居，也同步推出「夏日節」住房專案，5,499元起能入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，贈住宿期間一樓交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料，且一樣含夏日節大稻埕碼頭遊河體驗門票2張，再加碼捷運一日票2張。

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台北豪景大酒店
台北豪景大酒店也位在西門站附近，是更適合小資族的選擇，入住7月17日、7月24日、7月31日大稻埕夏日節放煙火的這三天，標準雙床房只要2,499元，不過煙火角度較偏；標準雙人房2,999元，皆含二客早餐，贈迎賓水果一份。業者指出，雖保證入住煙火景觀房，但無法指定房間。

▲雙層餐車由晶華酒店準備中式晚宴-紅燒牛腩菜飯。（圖／觀傳局提供）

▲雙層餐車由台北晶華酒店準備中式晚宴。（圖／觀傳局提供）

煙火餐車提供台北晶華酒店餐點
台北市雙層餐車將配合煙火施放日，於7月17日、7月24日、7月31日及8月10日晚宴19:30啟航。為了因應此次大稻埕夏日節煙火施放地點及時間，上下車地點為「台北車站M4出口旁」，行經北門捷運站（欣賞煙火）、總統府、景福門、國家歌劇院、台北101、國父紀念館、台北大巨蛋、東區商圈及華山文創園區等人氣景點。煙火餐車餐點由「台北晶華酒店」供應，一套1,980元，即日起開放網路預訂。

關鍵字： 台北市旅遊 大稻埕情人節 大稻埕煙火秀 2024大稻埕煙火 大稻埕夏日節 台北市飯店 夏日節住房優惠

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