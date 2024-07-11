ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「2024野柳石光夜訪女王」延長至7／21！無人機展演只有一天

▲「2024野柳石光夜訪女王」活動將延長至7月21日。（圖／北觀處提供）

▲「2024野柳石光夜訪女王」活動將延長一周至7月21日。（圖／北觀處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

「2024野柳石光夜訪女王」自6月28日開展以來，吸引眾多國內外遊客，成為北海岸旅遊熱點。對此，北觀處今（11日）宣布活動延長至7月21日，並於7月19日晚間8點舉行「Big Queen電光火石映象水舞」秀，結合無人機展演，讓旅客感受野柳夜間的夢幻。

▲「2024野柳石光夜訪女王」活動將延長至7月21日。（圖／北觀處提供）

▲7月19日晚間8點舉行「Big Queen電光火石映象水舞」秀，結合無人機展演，讓旅客感受野柳夜間的夢幻。

今年野柳石光夜訪女王共有2大主題燈光秀，包含沙灘區「Big Queen電光火石映象水舞」（最佳觀賞點為沙灘區木棧平台及第一區平台），以及女王頭區「女王的映畫藝術」燈光秀（最佳觀賞點為第二區平台），展演時段為每晚19:30、20:00、20:30、21:00，其餘燈區為常態展，而女王樂曲藝術明（12日）進入最終場表演。

▲「2024野柳石光夜訪女王」活動將延長至7月21日。（圖／北觀處提供）

▲因雷射光束對感光元件有損壞的風險，呼籲多加留意手機及相機鏡頭。

其中，仿真區「星空秘境」影像妝點仿真女王頭及俏皮公主，值得一提的是，本次「沉靜石光入口」、「Big Queen電光火石映象水舞」、「女王的映畫藝術」及「映月儷影」燈區裝有雷射燈，因雷射光束對感光元件有損壞的風險，呼籲多加留意手機及相機鏡頭。

▲「2024野柳石光夜訪女王」活動將延長至7月21日。（圖／北觀處提供）

▲請共同愛護野柳地質公園珍貴地景及展演燈具，勿碰觸、踩踏地景。

北觀處處長陳煜川表示，為展現野柳地景多元面貌，夜訪女王活動以光影科技結合野柳地質、海洋、星空等在地元素，搭配音樂形塑女王之美，展現北海岸夜間獨特風情。北海岸假日人車潮較多，建議旅客多選擇平日前往，同時提醒參觀遊客注意安全，夜間於園區內行走請勿推擠或奔跑，也請共同愛護野柳地質公園珍貴地景及展演燈具，勿碰觸、踩踏地景。

活動自即日起至7月21日每晚6點30分至9點30分限量購票入場參觀，最後入園時間為晚上8點30分，晚上9點30分閉園，線上及現場開放購票，分別有平日票225元、假日票250元、敬老票150元等票種；12歲（含）以下孩童、身心障礙者本人，憑有效證明文件免費入場。

關鍵字： 新北市旅遊 萬里區旅遊 2024野柳石光夜訪女王 野柳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

周一至周三午餐Buffet 4人同行1人免費

周一至周三午餐Buffet 4人同行1人免費

桃園電競旅館憑機票「32折」住宿優惠

桃園電競旅館憑機票「32折」住宿優惠

夏天不一Young　《部落狂歡-島嶼樂浪》從早HIGH到晚

夏天不一Young　《部落狂歡-島嶼樂浪》從早HIGH到晚

JR東日本飯店滿3年！住房送9張優惠券

JR東日本飯店滿3年！住房送9張優惠券

花蓮紅面鴨FUN暑假週六登場　首2日節目曝光

花蓮紅面鴨FUN暑假週六登場　首2日節目曝光

全新《台北事》月刊亮相　臺北最新市政、活動資訊不漏接

全新《台北事》月刊亮相　臺北最新市政、活動資訊不漏接

票根別丟！住誠品行旅「看展折房價」

票根別丟！住誠品行旅「看展折房價」

Lady M新聯名咖啡千層蛋糕限量搶吃

Lady M新聯名咖啡千層蛋糕限量搶吃

收集澎湖6處最美角落！沙灘上躺酒桶屋

收集澎湖6處最美角落！沙灘上躺酒桶屋

頂呱呱「1斤雞」限時4天快閃回歸

頂呱呱「1斤雞」限時4天快閃回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北橫納涼去！「2戲水勝地」加碼旅宿

7-11「史努比19款限量福袋」今開賣！

頭城人牛肉麵都吃這間！一周只賣3天

一沐日開賣鐵盒便當！

每人每晚504元住飯店！暑假也適用

每周只賣兩天「火燒甜甜圈」三重限定

騎「最涼隧道」到海景第一排咖啡廳！

北投星級飯店12歲↓免費住！贈3早餐

汐止「星光橋」換紅藍新鋪面！

老爺酒店線上旅展住宿券2688起

熱門行程

最新新聞更多

周一至周三午餐Buffet 4人同行1人免費

桃園電競旅館憑機票「32折」住宿優惠

夏天不一Young　《部落狂歡-島嶼樂浪》從早HIGH到晚

JR東日本飯店滿3年！住房送9張優惠券

花蓮紅面鴨FUN暑假週六登場　首2日節目曝光

全新《台北事》月刊亮相　臺北最新市政、活動資訊不漏接

票根別丟！住誠品行旅「看展折房價」

Lady M新聯名咖啡千層蛋糕限量搶吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366