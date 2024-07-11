「2024野柳石光夜訪女王」延長至7／21！無人機展演只有一天

▲「2024野柳石光夜訪女王」活動將延長一周至7月21日。（圖／北觀處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

「2024野柳石光夜訪女王」自6月28日開展以來，吸引眾多國內外遊客，成為北海岸旅遊熱點。對此，北觀處今（11日）宣布活動延長至7月21日，並於7月19日晚間8點舉行「Big Queen電光火石映象水舞」秀，結合無人機展演，讓旅客感受野柳夜間的夢幻。

▲7月19日晚間8點舉行「Big Queen電光火石映象水舞」秀，結合無人機展演，讓旅客感受野柳夜間的夢幻。



今年野柳石光夜訪女王共有2大主題燈光秀，包含沙灘區「Big Queen電光火石映象水舞」（最佳觀賞點為沙灘區木棧平台及第一區平台），以及女王頭區「女王的映畫藝術」燈光秀（最佳觀賞點為第二區平台），展演時段為每晚19:30、20:00、20:30、21:00，其餘燈區為常態展，而女王樂曲藝術明（12日）進入最終場表演。

▲因雷射光束對感光元件有損壞的風險，呼籲多加留意手機及相機鏡頭。



其中，仿真區「星空秘境」影像妝點仿真女王頭及俏皮公主，值得一提的是，本次「沉靜石光入口」、「Big Queen電光火石映象水舞」、「女王的映畫藝術」及「映月儷影」燈區裝有雷射燈，因雷射光束對感光元件有損壞的風險，呼籲多加留意手機及相機鏡頭。

▲請共同愛護野柳地質公園珍貴地景及展演燈具，勿碰觸、踩踏地景。



北觀處處長陳煜川表示，為展現野柳地景多元面貌，夜訪女王活動以光影科技結合野柳地質、海洋、星空等在地元素，搭配音樂形塑女王之美，展現北海岸夜間獨特風情。北海岸假日人車潮較多，建議旅客多選擇平日前往，同時提醒參觀遊客注意安全，夜間於園區內行走請勿推擠或奔跑，也請共同愛護野柳地質公園珍貴地景及展演燈具，勿碰觸、踩踏地景。

活動自即日起至7月21日每晚6點30分至9點30分限量購票入場參觀，最後入園時間為晚上8點30分，晚上9點30分閉園，線上及現場開放購票，分別有平日票225元、假日票250元、敬老票150元等票種；12歲（含）以下孩童、身心障礙者本人，憑有效證明文件免費入場。