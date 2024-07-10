台北旅展「23家旅行社、飯店優惠」一次看！出國萬元有找

▲夏季旅展7月12日登場，觀光署也推出3大國旅優惠。（圖／觀光署提供）



記者彭懷玉／台北報導

「2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」7月12日至15日於世貿一館登場，本次集結全台30個公單位、近200家廠商、近600個攤位，包含出國萬元有找、五星人氣餐券2.7折起、住宿券1折起，還有暑假清倉促銷行程。以下整理出23家優惠內容，以及早鳥和滿額禮，準備撿便宜的人不妨多留意。

星級酒店住宿券、人氣餐券

圓山大飯店

平日圓山名廚晶饡任饗券，下殺5.6折，旅展價6,600元，假日圓山牛排館海陸雙人套餐券5.8折，旅展優惠3,099元，平日聯合住宿通用券（5張/本），下殺3.4折，旅展特價16,500元。

台北福華飯店

福華連鎖飯店住宿券2,999元，買5送1張1,000元現金抵用券，買10送1張免費住宿券。

▲台北美福大飯店。（圖／台北美福大飯店提供）



台北美福大飯店

彩匯平日自助下午茶餐四人同行券，旅展價每人840元起。一券可品嘗港、日、義及米其林一星的台菜美味的「超值美食通用券」每張3,300元起。入住台北唯一的卓越五星飯店，菁英客房住宿券最低4.6折，每人2,499元起。旅展現場推出展場限定買一送一快閃優惠，以及消費滿額禮。

福容大飯店

延續去年好評，持續推出聯合住宿券，平均每張2,559元起。

天成飯店集團

旗下飯店自助餐、烤鴨、牛排、港點、泰式料理、餐酒館超值餐券下殺5.1折起。

宜蘭香格里拉

夏季旅展下殺5.2折，香格里拉冬山河渡假飯店雙人豪華套房住宿一泊二食特價4,999；香格里拉休閒農場 極致雙人林道房一泊二食特價4,999，再享買五送一。

雲朗觀光

首次參展推出多樣旅展限定優惠票券，君品酒店茶苑頂級10盎司牛排雙人套餐券每張1,699元，單日限量100張的加拿大活龍蝦單人套餐券，優惠每張1,899元，雲朗聯合住宿券每張2,200元。

旅行社優惠

STE x 雄獅旅遊冠名贊助

7月13-14日逛展加碼抽「NCL挪威郵輪奮進號日韓6日雙人陽台艙」，身分證含2-5其一數字，展期間皆可到大會贈品區兌換 「雄獅旅遊日韓賞楓旅遊金」，最大獎5,000元。

旅天下旅行社

以「解你的旅行成癮症」為主題，祭出清倉一口價、早鳥預購最高折2萬元兩大特惠，再加碼下單抽「日本東北花卷溫泉飯店住宿券」、「挪威郵輪奮進號日本沖繩4日」，一人中獎兩人同行。

▲MSC地中海郵輪「榮耀號」。（圖／記者彭懷玉攝）



MSC地中海郵輪榮耀號

亞洲最大的MSC地中海郵輪榮耀號，主打2024年11月-1月基隆港出發、奢享日本假期4／5／6日（宮古島、沖繩、石垣島），早鳥優惠每房最高減6,000元，再贈eSIM日本漫遊1GB網卡、RELOVE旅遊組、 MSC 精美小禮，數量有限，送完為止。

易飛旅遊

暑假遊韓國釜邱三大主題4日售價11,900起（含稅），第2人再折3,000元。經典紫愛北海道5日35,900起（含稅），第2人再折4,000元。



鼎運旅行社

推薦全台唯一頭等艙8人座「創新號」一日遊，原價15,900元，特惠價12,900元，亮點是安排空姐隨車管家、隨團攝影師，沿途走訪華陶窯最美紅磚小鎮，品嚐米其林推薦美食（又見一炊煙），銅鑼茶廠品茗東方美人茶，體驗採茶/手作茶凍。

行家旅行社

北歐之旅10天主打極光屋、極光列車、破冰船、帝王蟹，12月12日首發團加贈塔林一天行程（共11天），早鳥第二人優惠減6,000元。瑞士11天主打景觀列車、三大名峰、大城小鎮，早鳥優惠報名前10名，第二人減6,000元。

天海旅行社

推薦玩瘋泰國5+1天，安排搭乘泰獅航班機，玩樂翡翠灣、東芭樂園、騎象，旅展價含稅17,900元起。



找到了旅遊

眾多優惠包含：精彩關西「京阪神奈」五日，8-10月出發、暑假不加價，特贈黑毛和牛和風火鍋吃到飽，7月15日前付訂，加碼送小費。豪華直飛土耳其15日，特贈小費（價值6,000元）與卡帕多奇亞熱氣球體驗（價值USD280）。瑞士火車15日冬季加碼安排玩雪行程。

展笙旅遊

越南包機直飛遊峴港/芽莊5/6日（團體及自由），最低含稅15,900元起，暢遊絕美海灘、夢幻樂園。



華泰旅遊

旅展期間至華泰旅遊攤位，經官網加入粉絲團就送一張抽獎券，每天下午5點抽出10張免費機票（越南峴港或日本東北）；現場下單購買峴港團，最高第二人減10,000元；日本參團最低價19,900元（含稅）；現場購買團體旅遊，隨單送下單禮，送完為止。

喬瑞旅行社

推薦峇里島頂級五星Villa 5日53,990元起，安排烏布皇宮、五星飯店下午茶，娃娃餐廳自助餐、NURIS豬肋排，ST.REGIS、KEMPINSKI、ANDAZ，還有LULU SPA或熱石SPA體驗。

富康旅行社

全館商品適用優惠三重送，包含兩人同行第二人減3,000元、下訂送WIFI SIM卡、現場加入官方LINE、粉絲團再送環保購物袋及神祕小禮。

富立旅遊

主打9-11月ㄧ元遊長灘，締佳遊學祭出2024年9-12月入學超殺淡季優惠，凡於攤位購買菲律賓行程產品即有機會獲得限量款手提旅行箱（活動條款規則適用）。

駿樺旅行社

推出「現場每日一物」、「展場最殺清艙價 」，日本自由行最高減2,500元；首爾、新加坡自由行減1,000元，報名付訂保證成行。

▲中華航空。（圖／華航提供）



航空公司優惠

中華航空

7月10至30日舉辦夏季促銷活動，超值優惠包含全航線票價優惠，透過華航官網購票並登錄，有機會抽中西雅圖、大九州（福岡、熊本、鹿兒島任選一航點）機票。此外，還有百夫長聯名手提旅行箱和Uber乘車抵用券等好禮。

7月12-15日夏季旅展期間，凡現場訂票者，免抽獎即可獲得Relove洗護組、eSIM多國免費使用券及韓國樂天免稅店10,000韓元折價券。再玩刮刮樂試手氣，有機會獲得Lenovo平板電腦、華航百夫長聯名手提旅行箱、MOMO購物折價券及福華大飯店餐券等。

越旅/越竹航空

翻玩富國島5日原價29,900元，8月底前第二人報名折8,800元；中越神奇活峴5日，原價21,900元，特價20,900元。

消費滿額抽四大航空機票

於展期當日單筆消費滿5,000元（含以上），即可憑收據/訂單至大會贈品區登記抽獎，每增加10,000元即可多增加登記一次，每張單據最多三次。獎項包含中華航空《西雅圖》來回機票 /台灣虎航《亞洲》來回機票 /德威航空《韓國》來回機票/ 香港航空《香港》來回機票。

花蓮震後振興四大獎勵方案

即日起至11月30日，花蓮縣政府推出「2024永續遊花蓮-國內外四大旅遊市場獎勵方案」，國內自由行遊客只要於花蓮合法旅宿業住宿及前往三項指定永續旅遊項目，就有機會獲得特斯拉model 3 煥新版，更將從即日起到9月共122天、天天抽出台北、台中或高雄不限航點飛花蓮的雙人機票。

早鳥領限量紅包、滿額抽手提旅行箱

7月12日至7月15日展期四天，每日前150名於大廳排隊者，皆可拿紅包一份，有機會獲得台北寒舍艾美探索廚房假日自助式下午茶餐券、26吋行李箱等多項好禮。展期間當日購買國內外旅遊滿5,000元（含以上），加碼抽聯名款手提旅行箱，每日限量送，數量有限，送完為止。

2024台北國際夏季旅展

時間：7月12日~ 7月15日上午10:00 ~下午06:00

地點：台北世貿一館 (台北市信義路五段5號)

門票：全票150元、優惠票：100元

官網免費索票：ste.kje-event.com.tw/