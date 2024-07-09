ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

2人同行送炸物！福吉漢堡排7／25試營運　8／3開幕日招牌定食57折

▲福吉漢堡排7/25試營運。（圖／記者黃士原攝）

▲福吉漢堡排7/25試營運。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

近兩年餐飲業的熱門話題非「漢堡排」莫屬，日本知名品牌相繼來台，今年夏天，主打鐵板風味的「福吉漢堡排」將於7月25日試營運，8月3日正式開幕當天，招牌漢堡排定食優惠199元，8月4日、5日則祭出兩人同行，可享受任一主食買一送一。

▲福吉主打鐵板燒風味，廚房先把漢堡排煎到2分熟，再放置特製鐵板，消費者可自行動手在鐵板上分切，並控制熟度。（圖／記者黃士原攝）

▲福吉漢堡排7/25試營運。（圖／記者黃士原攝）

▲鐵板炒飯DIY。（圖／記者黃士原攝）

福吉主打鐵板燒風味，廚房先把漢堡排煎到2分熟，再放置特製鐵板，消費者可自行動手在鐵板上分切，並煎製成喜愛的熟度。此外，客人可以利用留在鐵板上的牛油與肉汁，加入白飯均勻翻炒，最後灑上蒜味鹽或胡椒鹽，就完成了一盤美味的鐵板炒飯。

▲福吉漢堡排7/25試營運。（圖／記者黃士原攝）

▲入口即化的福吉招牌漢堡排。（圖／記者黃士原攝）

▲福吉漢堡排7/25試營運。（圖／記者黃士原攝）

▲熟成橫膈膜牛排。（圖／記者黃士原攝）

福吉漢堡排供應有「100% A5和牛漢堡排（490元）」、「入口即化的福吉招牌漢堡排（Ｓ：350元、M：430元）」、「熟成橫膈膜牛排（490元）」、「入口即化福吉招牌漢堡排＆熟成橫膈膜牛排雙拼（549元）」，以及針對不吃牛肉設計的「福吉豬豬漢堡排（320元）」5款定食，都會附上味噌湯、白飯、生菜，加99元可升級含有飲品與甜點的經典套餐，加169元升級極福套餐，多了單點小菜。

▲福吉漢堡排7/25試營運。（圖／記者黃士原攝）

▲入口即化福吉招牌漢堡排＆熟成橫膈膜牛排雙拼。（圖／記者黃士原攝）

▲福吉漢堡排7/25試營運。（圖／記者黃士原攝）

▲福吉豬豬漢堡排。（圖／記者黃士原攝）

福吉台灣首店落腳台北中山區錦州街，全店共43個座位席，7月25日試營運，8月3日正式開幕，試營運期間消費免收服務費，兩人同行再加贈招牌炸物拼盤1份。此外，開幕當天將有一系列超值優惠活動，包括福吉招牌漢堡排定食優惠199元（原價350元，等同57折，限量10份）。此外，8月4日至8月5日期間，兩人同行即可享受任一主食買一送一，每日限量20份。

▲復興空廚旗下餐飲品牌「肉旨房」推出大胃王活動。（圖／記者黃士原攝）

另外，復興空廚旗下餐飲品牌「肉旨房」推出大胃王挑戰活動（8/30前），只要10分鐘內吃完20顆漢堡排（肉旨牛x5 +煙燻豬x5 +月見雞x5 +蟹肉漢堡排x5），加上600克白飯、1顆生食雞蛋、自選飲料一杯（可不喝完），除了2000元報名費全退，再加送復興空廚2000元禮券。活動每日限定3位名額。

關鍵字： 美食雲 福吉漢堡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

爸媽接放學讓「小孩暴衝過馬路」駕駛狂罵7聲X！

推薦閱讀

19天下雨影響營收！全家靠三明治衝業績

19天下雨影響營收！全家靠三明治衝業績

貓空纜車明回歸！1人120元就能包車

貓空纜車明回歸！1人120元就能包車

双聖登台40周年　冰淇淋買一送一

双聖登台40周年　冰淇淋買一送一

全家現做茶1分鐘製成！新品「好喝奶茶」直逼霸主

全家現做茶1分鐘製成！新品「好喝奶茶」直逼霸主

福吉漢堡7／25試營運

福吉漢堡7／25試營運

開箱旅遊勝地伊根！歷史悠久舟屋超美

開箱旅遊勝地伊根！歷史悠久舟屋超美

麥當勞歡樂送限定球后餐限時42天吃

麥當勞歡樂送限定球后餐限時42天吃

台北大縱走7／12開放報名！限額300人

台北大縱走7／12開放報名！限額300人

台灣美食展8／2開跑　觀光署「台玩味」主題館吃遍台灣

台灣美食展8／2開跑　觀光署「台玩味」主題館吃遍台灣

觀霧遊憩區雲霧步道7／20起封閉施工5個月

觀霧遊憩區雲霧步道7／20起封閉施工5個月

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

每人每晚504元住飯店！暑假也適用

八方雲集漲價！水餃鍋貼每顆貴0.4至0.5元

北車五星Buffet推早鳥優惠

生日有「生食摩天輪shots」免費吃！

與爸爸身分證任一數字相同免費吃龍蝦

老爺酒店線上旅展住宿券2688起

木須炒麵必點！板橋人激推北方麵食館

認識台東關山「6處必訪」美食景點！

出發桃園！3.8公頃綠意野溪踏青玩水

大苑子「巨峰葡萄系列」全門市上市

熱門行程

最新新聞更多

19天下雨影響營收！全家靠三明治衝業績

貓空纜車明回歸！1人120元就能包車

双聖登台40周年　冰淇淋買一送一

全家現做茶1分鐘製成！新品「好喝奶茶」直逼霸主

福吉漢堡7／25試營運

開箱旅遊勝地伊根！歷史悠久舟屋超美

麥當勞歡樂送限定球后餐限時42天吃

台北大縱走7／12開放報名！限額300人

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366