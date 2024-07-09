2人同行送炸物！福吉漢堡排7／25試營運　8／3開幕日招牌定食57折

▲福吉漢堡排7/25試營運。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

近兩年餐飲業的熱門話題非「漢堡排」莫屬，日本知名品牌相繼來台，今年夏天，主打鐵板風味的「福吉漢堡排」將於7月25日試營運，8月3日正式開幕當天，招牌漢堡排定食優惠199元，8月4日、5日則祭出兩人同行，可享受任一主食買一送一。

▲福吉主打鐵板燒風味，廚房先把漢堡排煎到2分熟，再放置特製鐵板，消費者可自行動手在鐵板上分切，並控制熟度。（圖／記者黃士原攝）

▲鐵板炒飯DIY。（圖／記者黃士原攝）

福吉主打鐵板燒風味，廚房先把漢堡排煎到2分熟，再放置特製鐵板，消費者可自行動手在鐵板上分切，並煎製成喜愛的熟度。此外，客人可以利用留在鐵板上的牛油與肉汁，加入白飯均勻翻炒，最後灑上蒜味鹽或胡椒鹽，就完成了一盤美味的鐵板炒飯。

▲入口即化的福吉招牌漢堡排。（圖／記者黃士原攝）

▲熟成橫膈膜牛排。（圖／記者黃士原攝）

福吉漢堡排供應有「100% A5和牛漢堡排（490元）」、「入口即化的福吉招牌漢堡排（Ｓ：350元、M：430元）」、「熟成橫膈膜牛排（490元）」、「入口即化福吉招牌漢堡排＆熟成橫膈膜牛排雙拼（549元）」，以及針對不吃牛肉設計的「福吉豬豬漢堡排（320元）」5款定食，都會附上味噌湯、白飯、生菜，加99元可升級含有飲品與甜點的經典套餐，加169元升級極福套餐，多了單點小菜。

▲入口即化福吉招牌漢堡排＆熟成橫膈膜牛排雙拼。（圖／記者黃士原攝）

▲福吉豬豬漢堡排。（圖／記者黃士原攝）

福吉台灣首店落腳台北中山區錦州街，全店共43個座位席，7月25日試營運，8月3日正式開幕，試營運期間消費免收服務費，兩人同行再加贈招牌炸物拼盤1份。此外，開幕當天將有一系列超值優惠活動，包括福吉招牌漢堡排定食優惠199元（原價350元，等同57折，限量10份）。此外，8月4日至8月5日期間，兩人同行即可享受任一主食買一送一，每日限量20份。

▲復興空廚旗下餐飲品牌「肉旨房」推出大胃王活動。（圖／記者黃士原攝）

另外，復興空廚旗下餐飲品牌「肉旨房」推出大胃王挑戰活動（8/30前），只要10分鐘內吃完20顆漢堡排（肉旨牛x5 +煙燻豬x5 +月見雞x5 +蟹肉漢堡排x5），加上600克白飯、1顆生食雞蛋、自選飲料一杯（可不喝完），除了2000元報名費全退，再加送復興空廚2000元禮券。活動每日限定3位名額。