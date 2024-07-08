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2人同行7折！北車五星Buffet推早鳥優惠　年滿65歲可享65折

▲台北凱撒Buffet推早鳥優惠。（圖／台北凱撒提供）

▲台北凱撒Buffet推早鳥優惠，用餐日前7日電話預訂晚餐，同桌兩人皆享7折。（圖／台北凱撒提供）

記者黃士原／台北報導

Buffet控搶便宜了！台北凱撒大飯店Checkers自助餐推出早鳥優惠，用餐日前7天電話預訂平日晚餐，可享同桌2人7折，每日限量50組。另外，8月31日前的周一至周四時段，年滿65歲享用晚餐也有65折。

▲台北凱撒Buffet推早鳥優惠。（圖／台北凱撒提供）

▲台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳餐檯推出開胃的泰式料理。（圖／台北凱撒提供）

隨著天氣逐漸炎熱，台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳餐檯推出開胃的泰式料理，包括國民美食「青木瓜沙拉」、清涼開胃的「泰式皮蛋」、鹹香道地「炒河粉」、香氣濃郁的「綠咖喱魚」，而平日晚餐及假日午晚餐期加碼推「威靈頓牛排」吃到飽。

▲台北凱撒Buffet推早鳥優惠。（圖／台北凱撒提供）

▲台北凱撒Buffet平日晚餐及假日午晚餐期加碼推「威靈頓牛排」吃到飽。（圖／台北凱撒提供）

除了菜色升級，Checkers自助餐也推出早鳥優惠，即日起至8月31日，用餐日前7天電話預訂周一至周四晚餐，可享同桌2人7折（服務費以原價10%計算），每日限量50組（2人1組）。另外，8月31日前的周一至周四，凡年滿65歲並出示身分證件，即享晚餐65折。

▲台北六福萬怡酒店敘日餐廳7月推出多個優惠活動。（圖／六福提供）

另外，台北六福萬怡酒店敘日餐廳7月推出多項優惠活動，「尋找干貝小姐、鮪魚先生」活動即日起至7月31日，平假日午晚餐期雙人同行，其中一位民眾姓名含「干貝鮪魚」任一字或同音（例如偉、緯、瑜、妤），即享第2位半價優惠（需酌收原價服務費）。

六福萬怡即日起至7月31日慶祝華麗奶奶日，敘日餐廳推出樂齡優惠，凡年滿55歲以上民眾，平假日午晚餐均可享75折優惠，同行者也能享85折，除可暢吃北海道生食級干貝、燒烤牡蠣、爐烤牛排外，假日另有松葉蟹腳、醋蔥漬生蠔。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 台北凱撒大飯店 Checkers自助餐 吃到飽 Buffet

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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