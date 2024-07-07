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避暑提案！到清境農場當一日牧羊人　九族文化村「水霧森林」超涼爽

▲清境農場一日牧羊人。（圖／翻攝清境農場官網）

▲清境農場推出「一日牧羊人」活動。（圖／翻攝清境農場官網）

文 / 中央社

避暑出遊，海拔1750公尺清境農場湧入遊客，受歡迎的「一日牧羊人」體驗暑假期間假日場次被搶訂一空；另外，日月潭區九族文化村推出水樂園清涼環境，還有暑假門票優惠。

炎炎夏日，海拔1750公尺的國軍退除役官兵輔導委員會清境農場昨天湧入3615名遊客，今天也估有3000人入園，清境農場今天表示，當地暑期均溫約攝氏24度，歡迎上山避暑遠離城市酷熱並與動物互動，還有適合老少的沉浸式牧場活動，7月底也將推出4公尺高綿羊大氣球。

清境農場透過新聞稿表示，農場最受歡迎的是一日牧羊人活動，包含手作羊毛吊飾、認識綿羊、牧羊與綿羊分類、羊舍整理、欣賞綿羊秀與馬術秀，隨著旺季來到，暑假期間週末一日牧羊人名額已預訂一空，為服務遊客，每週三加開「半日牧羊人」體驗，還有部分名額。

▲九族文化村。（圖／翻攝九族文化村官網）

▲九族文化村「迷霧森林」，讓夏日也涼爽。（圖／翻攝九族文化村官網）

除上山避暑，九族文化村也推出一系列清涼消暑活動，九族文化村企劃部經理黃瑞奇說，放暑假很多人玩水不只擔心曬黑，更在意多元玩法及清涼舒服環境，園區推出多種水上消暑遊樂設施，如定時噴水霧的「水霧森林」營造涼爽、奇幻環境，吸引許多遊客拍照留念。

黃瑞奇說，除最受歡迎的原住民舞蹈表演，暑假期間加碼森巴女郎舞蹈、小丑特技、泡泡秀、水槍大戰、非洲鼓帶動唱等活動，還有市集匯聚冰品、美食，9月1日前享優惠門票，再送搭乘日月潭纜車，大人、小孩穿泳裝到園區「水立方」報到，還可拿消費券。

關鍵字： 中央社 清境農場 九族文化村

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