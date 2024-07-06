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學生證秀出來！手搖飲「大杯飲料免費升級特大杯」7月限定搶喝

▲▼翰林茶館。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲團）

▲翰林茶館祭出學生限定優惠。（示意圖／翻攝翰林茶館官方粉絲團）

記者蕭筠／台北報導

開心放暑假，學生們的小確幸來了！台灣茶飲品牌「翰林茶館」驚喜祭出學生限定「消暑優惠」，只要拿著學生證即可享「外帶大杯飲料 免費升級特大杯」，無痛免費升級肯定要衝喝一波。

翰林茶館學生限定暑假優惠開喝，即日起至7月31日只要拿著本人學生證至門市消費任一飲品，即可享「大杯飲料免費升級特大杯」，像是招牌熊貓珍奶、人氣翡翠綠奶茶、鮮奶鐵觀音都能無痛升級，提醒限外帶、1張學生證限優惠1杯。

▲▼「bb.q CHICKEN X 金家ㄟ」推出第3波「黑蒜嘿皮炸雞」。（圖／業者提供）

▲「bb.q CHICKEN X 金家ㄟ」推出第3波聯名炸雞「黑蒜嘿皮炸雞」。（圖／業者提供）

學生證繼續掏出來！「bb.q CHICKEN X 金家ㄟ」近日也推出第3波聯名炸雞，「黑蒜嘿皮炸雞」是嚴選肉質Q彈多汁的氣冷雞，搭配採用台灣在地低溫發酵黑蒜頭結合醬油製成的醬香黑蒜風味醬汁，酥脆炸雞結合鹹甜黑蒜醬，每一口都超罪惡，即日起於全門市上市，每份售價399元、去骨售價419元，限外送、外帶。

門市更加碼推出內用限定超瞎趴「黑蒜嘿皮炸雞蛋糕」，一次就能吃到黑蒜嘿皮炸雞搭配花椰菜、玉米、番茄、蒜末等料，超級澎湃，每份售價479元、去骨售價499元；為迎接暑假開跑，學生還可享「買1送2」優惠，至8月31日前只要點「黑蒜嘿皮炸雞系列任一品項」就」送「汽水2罐（百事可樂／七喜）」，只要出示學生證即享優惠。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 翰林茶館 bb.q CHICKEN 學生證

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