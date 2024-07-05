2024台灣人赴日喜好調查！二、三線城市更夯　名古屋成長116％

▲心齋橋筋是許多人到大阪必訪的熱門景點。（圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡玟君／台北報導

日本向來是台灣人出國首選，隨著疫後解封進入第二年，台灣人赴日旅遊行為也出現些許變化。日本最大線上訂房品牌「樂天旅遊」分析，東京、大阪、京都仍最受台灣人喜愛，但根據平台預訂數據，2024年與2023年相比，台灣人前往愛知縣、大分縣與神奈川縣旅遊的平均成長超過60%以上，愛知縣更成長116%。

▲樂天旅遊國際市場總經理Jeremy。（圖／記者蔡玟君攝）

樂天旅遊已有超過25年歷史，從飯店、度假村，到農泊、豪華露營，提供多元的日本住宿選擇，目前亦有繁體中文網站，提供旅客住宿、體驗、租車預訂。若選擇傳統日式溫泉旅館，平台更貼心提供該旅宿菜單說明，並可依照顧客需求更換，讓旅客不用擔心語言問題；此外，有別於其他訂房網，樂天旅遊提供少見的「優惠可疊加使用」，有時可讓房價折扣至50%以上，讓該平台擁有一群忠實用戶。

▲名古屋久屋大通公園。（圖／記者蔡玟君攝）

觀察台灣市場，樂天旅遊國際市場總經理Jeremy表示，以入住旅宿城市來看，台灣人赴日旅遊熱門目的地依序是東京、京都、大阪、沖繩和北海道，但若以2024年與2023年相比，愛知縣、大分縣、神奈川縣大幅成長，愛知縣成長116%，大分縣成長75%，而神奈川縣則成長了68%。

Jeremy認為，在2023年剛開放時，旅客會先衝主要一線大城市，重溫過去旅遊回憶，在完成心願後，今年則開始選擇深度探索日本，因此可發現二、三線城市的住房在今年成長幅度大，預訂二、三線城市的度假村、日式旅館的旅客數甚至超過一線城市。

▲名古屋目前最夯景點吉卜力公園－吉卜力大倉庫。（圖／記者蔡玟君攝）

例如愛知縣是名古屋所在，目前台灣出發直飛航班選擇就有國泰航空、中華航空、星宇航空、樂桃航空等，加上近年新增吉卜力主題公園，從名古屋也可放射性的玩合掌村、立山黑部、金澤等熱門地區，或往關西地區玩，多元優勢下成為台灣旅客熱門選擇關鍵原因。